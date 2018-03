SUA: O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o masina autonoma Uber - International

O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o masina fara sofer a Uber in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Uber a anuntat ca a suspendat programul de masini autonome in Statele Unite si Canada.

Accidentul care a avut loc in Tempe, Arizona, este primul in care o persoana moare dupa ce a fost lovita de o masina autonoma si ar putea intarzia introducerea acestei noi tehnologii in SUA. La momentul accidentului, care a avut loc in noaptea de duminica spre luni, masina se afla pe modul automat, cu un sofer la volan, a precizat politia din Tempe.

"Masina mergea spre nord... cand o femeie care mergea in afara trecerii de pietoni de la vest la est a fost lovita de un vehicul Uber", a precizat politia, intr-un comunicat. Un purtator de cuvant al Uber Technologies Inc a precizat ca au fost suspendate toate testele in America de Nord. Uber a transmis condoleante si a precizat ca va coopera "deplin" cu autoritatile.