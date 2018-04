SUA: Toate opţiunile rămân deschise în privinţa Siriei. Rusia, în contact permanent cu SUA şi NATO

SUA susţin că „toate opţiunile sunt pe masă" ca răspuns la atacul cu arme chimice din Siria, în timp ce liderii ţărilor din vest încă deliberează privind un eventual răspuns militar, scrie BBC, potrivit News.ro.

Sarah Sanders, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că nu a fost luată încă o decizie finală privind eventuale atacuri militare, dar a adăugat că SUA consideră Rusia şi Siria responsabile pentru incident. Consiliul Securităţii Naţionale din SUA se va întruni joi, iar prim-ministrul britanic Theresa May a convocat o şedinţă a guvernului. „Preşedintele are mai multe opţiuni disponibile iar multe dintre ele sunt încă valabile. Încă nu am decis ce măsuri specifice vom lua", a precizat Sanders.

Comentariile lui Sanders vin după ce Trump a avertizat Rusia pe Twitter „să se pregătească" de atacuri militare. „Pregăteşte-te, Rusia, pentru că vor veni, frumoase, noi şi deştepte!", a susţinut Trump pe Twitter. El l-a numit, de asemenea, pe liderul sirian Bashar al-Assad „un animal criminal care gazează propriul popor". SUA, Marea Britanie şi Franţa au căzut de acord să colaboreze şi, conform rapoartelor, se pregătesc de un atac militar asupra Siriei ca răspuns la atacurile chimice asupra oraşului Douma, aflat sub controlul rebelilor, care s-a soldat cu peste 45 de morţi.

James Mattis, Secretarul Apărării american, a declarat că SUA încă evaluează atacul chimic dar a adăugat că armata este pregătită „să susţină acţiuni militare dacă acestea vor fi potrivite, în funcţie de ce va decide preşedintele". Conform surselor BBC, Theresa May se va alătura acţiunilor militare din Siria fără a cere aprobarea Parlamentului mai întâi. De asemenea, preşedintele francez Emmanuel Macron se va decide privind un răspuns, conform rapoartelor, în următoarele zile. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că este important ca situaţia „să nu scape de sub control".

Rusia se află în contact direct cu şefii Statului Major General al Armatei SUA şi desfăşoară consultări cu NATO prin intermediul Turciei în privinţa gestionării conflictului din Siria, a declarat Vladimir Şamanov, şeful Comisiei de Apărare din Duma de Stat, relatează site-ul agenţiei Tass.

"Este în desfăşurare un dialog direct cu liderii Statului Major General al Armatei SUA. Prin aliaţii noştri, omologii turci, comunicările sunt verificate cu NATO. Indiferent cât de emoţionante şi ameninţătoare ar fi putut fi declaraţiile domnului [Donald] Trump, răspunsul din partea premierului britanic Theresa May şi a preşedintelui francez Emmanuel Macron arată că nu există unitate şi că măsurile adoptate au dus la aceste rezultate", a spus Şamanov într-un interviu pentru televiziunea Rossiya 1.

Şeful Comisiei de Apărare din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Federaţiei Ruse, a mai precizat că ţara sa nu este alarmată de informaţiile privind posibile atacuri ale SUA în Siria. Vladimir Şamanov a făcut un apel către populaţia rusă să nu se alarmeze în privinţa situaţiei actuale, adăugând că responsabilii militari, diplomatici şi politici ai Rusiei colaborează non-stop.

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său turc Recep Tayyip Erdogan au discutat despre situaţia de criză din Siria şi au fost de acord să menţină un dialog privind problemele din regiune, a informat Casa Albă printr-un comunicat, relatează site-ul agenţiei Reuters. "Preşedintele Donald J. Trump a vorbit astăzi cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre criza actuală din Siria. Cei doi lideri au convenit să păstreze dialogul privind situaţia ", a spus Casa Albă, fără a oferi detalii suplimentare.