Suspectul in crima din Baia Mare a fost eliberat

Dupa ore-ntregi de audieri anchetatorii l-au pus in libertate. Probele ridicate de la fata locului nu coincid cu cele prelevate de la suspect. Mai mult, tot astazi au fost audiati mai multi minori din municipiul Baia Mare. Niciunul nu a fost retinut.

După patru zile de cercetări şi anchete, poliţiştii au reusit sa prinda un suspect in cazul crimei fetitei de cinci ani din Baia Mare. Politistii au arestat un tanar de 16 ani (M.C.) din Baia Mare care in momentul producerii crimei se afla sub influenta substantelelor interzise, el locuia tot la Cuprom.

O fetiţă în vârstă de 5 ani din municipiul Baia Mare a fost găsită moartă de sora ei în vecinătatea imobilului în care locuieşte familia. Bunica micuţei a declarat presei că aceasta a dispărut de acasă luni în jurul prânzului, în timp ce mama ei spăla casa scărilor din imobil, iar trupul neînsufleţit al fetiţei a fost găsit de sora acesteia, în vârstă de 17 ani.

Locul unde a fost găsit trupul fetiţei este în zona fostei clădiri administrative a Combinatului Cuprom Baia Mare (str. Electrolizei), locuită în majoritate de familii de romi care au fost mutate de primărie în ultimii ani de pe malul pârâului Craica.