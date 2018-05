Suspectul principal in cazul crimei din Vama Veche a fost retinut. Politistii au aflat lucruri teribile de la el

La mai putin de 24 de ore de la descoperirea macabra de pe plaja din Vama Veche, politistii l-au retinut pe criminal. Anchetatorii au fost socati sa descopere ca acesta nu a implinit varsta majoratului si ca este cercetat pentru trafic de droguri. Va reamintim ca inca de ieri, au fost audiati patru adolescenti banuiti ca ar avea legatura cu moartea barbatului in varsta de 34 de ani care venise la mare cu ocazia mini-vacantei de 1 mai, dar a decis sa mai ramana cateva zile.

Suspectul principal se numeste Razvan Andrei Zaharia. El are 17 ani, este din Constanta si a fost prins intr-un tren, in timp ce fugea din judet. Criminalul barbatului a fost pus sub acuzare dupa audierile care au durat aproape toata noaptea. Tanarul este cercetat acum pentru omor. El era deja cercetat sub control judiciar, inca de anul trecut, pentru trafic de droguri.

„Din investigatiile si cercetarile efectuate de politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului criminalist, a reiesit faptul ca persoana banuita de savarsirea infractiunii de omor este un tanar, de 17 ani, fata de care Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a emis ordonanta de retinere pe o perioada de 24 de ore, fiind introdus in CRAP al IPJ Constanta. La data de 6 mai a.c., persoana in cauza urmeaza sa fie prezentata Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva", se arata intr-o informare a Politiei.

Adolescentul de 17 ani este banuit ca a snopit in bataie un turist in varsta de 34 de ani, nascut in Tecuci, judetul Galati, dar care locuia in Silistea, judetul Buzau. Barbatul a fost batut cu salbaticie si lasat sa moara in interiorul unui autobuz abandonat in apropierea plajei din Vama Veche.

Cadavrul a fost descoperit de mai multi oameni care au sunat la numarul unic de urgenta 112. Un echipaj medical s-a deplasat la fata locului, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Martorii au declarat ca barbatul ar fi fost batut de un grup de adolescenti si apoi lasat sa moara in autobuz, astfel ca politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru omor.