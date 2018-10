Tăriceanu anunţă că ALDE nu remaniază pe nimeni!

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, vineri la Bistrița, că a discutat cu liderul PSD despre remanierea guvernamentală și că ALDE nu va remania pe nimeni. Acesta a precizat că nu a auzit vehiculat subiectul potrivit căruia PSD ar vrea Ministerul Energiei, condus de Anton Anton, potrivit Mediafax.

"Da, am discutat. ALDE nu remaniază pe nimeni", a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o conferință de presă susținută vineri la Bistrița. Întrebat dacă PSD vrea să aibă Ministerul Energiei, condus deputatul ALDE Anton Anton, Tăriceanu a răspuns: "Eu nu am mai auzit de subiectul acesta vehiculat. Nu am făcut discuții de acest gen, fiecare partid își face propria evaluare a miniștrilor care sunt reprezentanți în Guvern".

Chestionat dacă este mulțumit de miniștrii ALDE din Guvern, Călin Popescu Tăriceanu a spus că per ansamblu activitatea lor a fost considerată satisfăcătoare, în urma analizei făcute în cadrul partidului."Niciodată nu pot să spun că totul merge perfect, nici în ceea ce-i privește pe colegi și pe mine. Fiecare avem loc să facem ami bine să mai mult, dar per ansamblu activitatea lor a fost considerată ca satisfăcătoare, ci contextul unei afirmații de tip generic, noi am făcut o evaluare pe obiective, pe activitatea avută. Asta nu exclude, fiecare am avut discuții și colegii mei și eu personal am putut face observații pentru a-și îmbunătăți performanța", a explicat liderul ALDE. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Palament, că sunt zero șanse ca după remanierea guvernamentală totul să rămână la fel în Executiv. Șeful PSD a negat faptul că s-ar lua în calcul și o comasare sau reducere a numărului de ministere.