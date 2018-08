Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul. Zi de post negru. 10 reguli ale postului negru

Ziua de 29 august este una foarte importanta pentru crestini, acestia cinstesc Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul. In Calendarul Ortodox, aceasta zi este trecuta cu cruce rosie si mentiunea „post negru".

Postul este infranarea totala sau partiala a gandurilor rele si a simturilor trupului de la placeri si de la hrana buna si imbelsugata si, mai ales, de la hrana cea de provenienta animala. Postul este o jertfa trupeasca care se cere a fi unita cu milostenia si cu darurile ce se aduc la Sfantul Altar.

Postul impreuna cu milostenia, cu darurile aduse la Biserica, cu inchinarile si metaniile facute de credincios, toate laolalta alcatuiesc inchinarea datorata de trup, ca jertfa Domnului. Postul este randuit „pentru a smeri sufletul". Postul este infranare de la toate mancarurile sau, la caz de boala, numai de la unele: infranarea de la bauturi, de la toate desfatarile lumesti si de la toate poftele cele rele, trupesti.

Postul este numit de Sfintii Parinti „aripa rugaciunii" care, impreuna cu milostenia, ridica pe om la tronul lui Dumnezeu. Postul ajuta pe crestin sa faca rugaciunea mai cu usurinta, impaca pe om cu Dumnezeu si ajuta mult la despatimirea sufletului, omorand poftele trupesti si mijlocind dobandirea harului Duhului Sfant.

Dupa asprimea lui, postul poate fi de mai multe feluri: post desavarsit (total, negru), post de o zi, post de mancaruri de dulce si post „imparatesc", adica mancare zilnica cu infranare, o data pe zi, nu pana la saturare (Parintele Ilie Cleopa).

10 reguli ale postului negru dezvaluite de Parintele Ilarion Argatu

1. In ziua in care ajunezi sau tii post negru nu mananci nimic toata ziua.

2. In zilele de post, nu trebuie sa te certi cu nimeni, orice s-ar intampla, oricat te-ar supara cineva, orice ispite ai avea, nici cu cei din afara si nici cu cei din casa. Iti invingi orgoliile, iti stapanesti firea, treci cu vederea orice umbra a raului sau a rautatii cuiva, rabzi si ierti orice. Altfel, ti-a "furat" diavolul postul, degeaba mai postesti.

3. Postul nu este numai abtinere de la mancare si bautura, ci si abtinere de la orice pacat si rautate.

4. Nu trebuie sa dormi in ziua postului, pentru ca nu cumva, diavolul sa "rada" ca ai vrut sa treaca mai usor si mai repede postul ca sa nu simti osteneala si greutatea lui.

5. Nu te duci in vizite in ziua cand postesti, pentru a nu fi servit cu ceva de mancare si sa te descoperi ca postesti. Cand postesti, nu trebuie sa spui la nimeni si sa nu stie nimeni, adica „cand postesti inchide-te in camara ta, ca sa nu te arati oamenilor ca postesti". "Daca esti sarac, macar o felie de paine da celui flamand!"

6. Mancarea pe care ar fi trebuit s-o mananci in acea zi imparte-o la saraci, n-o pastra pentru cand ai sa termini de postit. Diavolii pot sa rada si sa zica ca ai facut economie sau ca ai recuperat ce trebuia sa consumi. Postul intotdeauna trebuie insotit de milostenie. Daca esti sarac, macar o felie de paine da celui flamand.

7. Daca te simti slabit si simti ca nu mai poti duce postul, poti lua in cursul zilei o bucatica de anafora si 3 inghitituri de aghiazma.

8. Daca nu poti duce postul toata ziua si-l intrerupi, atunci nu manca mai mult decat o singura masa si tot de post. Daca ai mancat prea mult diavolii ti-au furat postul, spunand ca ai mancat cat pentru toata ziua in care ai postit.

9. Nu poti intrerupe postul la orice ora. Daca tii post pentru izbavire de vraji si descantece, pentru ca vrajitorii au anumite ore cand ii trimit pe diavoli la treaba, trebuie sa tii cont de acest lucru. Unii trimit la ora 15.00, altii la ora 18.00, la ora 21.00, la ora 24.00. Trebuie sa duci postul pana la aceste ore pentru ca sa te gaseasca in post si sa poti respinge loviturile vrajitorilor.

10. Postul-ajunare incepe la ora 18.00 din ziua anterioara si tine pana in ziua de post la ora 24.00. Cine nu poate duce pana la ora 24, se poate opri asa cum am aratat, la ora 15.00, la ora 18.00, la ora 21.00. Ora pana la care duci postul reprezinta momente ale patimirii Mantuitorului Iisus Hristos, si anume: la ora 12.00 - a fost rastignit; la ora 15.00 - si-a dat duhul pe Cruce; la ora 18.00- a fost dat jos de pe Cruce si ingropat; la ora 21.00- s-a asezat piatra pe mormant fiind pecetluita; la ora 24.00 - s-a coborat la iad sfaramand portile de arama, risipind pe diavoli si scotand pe cei drepti din iad.