Tanarul bihorean care a injunghiat de mai multe ori o femeie insarcinata si a vrut sa o inece a fost condamnat la 10 ani de inchisoare

Tanarul bihorean de 22 de ani, care a injunghiat de mai multe ori o femeie insarcinata si a vrut sa o inece, in 2017, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare. Curtea de Apel Oradea a pronuntat verdictul final in procesul bihoreanului Kelemen Arnold Roland, din Rosiori, care, in aprilie anul trecut, a injunghiat o tanara insarcinata, iar apoi a vrut sa o inece intr-o balta de pe strada.

Victima, o femeie in varsta de 32 ani din Diosig, agent de credite, a fost gasita in seara zilei de 11 aprilie, injunghiata cu mai multe lovituri de cutit in Rosiori, localitate unde venise sa incase restantele de la un client cu datorii. Barbatul a chemat-o la intalnire pe victima sa cu intentia de a o ucide, iar in momentul in care s-au intalnit, a injunghiat-o cu un cutit in mai multe zone ale corpului.

La un moment dat, tanara a reusit sa iasa din masina in care discutau, dar agresorul s-a repezit dupa ea si a incercat sa o inece intr-o balta din apropiere dupa care a fugit, luand cu el si geanta femeii. Tanara a fost preluata de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Bihor si transportata la Spitalul Judetean. Agresorul a fost prins imediat si acuzat de tentativa la omor calificat.

Pe 2 mai 2017, Kelemen a fost trimis in judecata si condamnat initial la Tribunalul Bihor la o pedeapsa de 11 ani de detentie plus despagubiri de 50.000 euro catre victima sa. Hotararea Tribunalului, pronuntata pe 12 decembrie 2017, a fost atacata atat de procurori cat si de inculpat, iar procesul a continuat la Curtea de Apel Oradea, unde instanta a pronuntat verdictul final, micsorand pedeapsa la 10 ani de inchisoare si daunele la 30.000 euro.