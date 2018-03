Tanarul din Pitesti care si-a lasat prietenul sa moara pe strada este cercetat in stare de libertate

Tanarul care si-a lasat un prieten sa moara in strada, in Pitesti, va fi cercetat in libertate, pentru infractiunea de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate.

Politistii din Pitesti l-au audiat, in noaptea de duminica spre luni, pe Samuel Ionut Valceanu, tanarul care duminica dupa amiaza a abandonat pe strada un barbat inconstient care la scurt timp a murit. La audieri, tanarul de 20 de ani le-a spus politistilor ca a petrecut seara impreuna cu victima si cu trei tinere minore, ca barbatul pe care l-a abandonat se drogase si ca, nestiind cum sa-l ajute, s-a speriat si l-a lasat in fata blocului in care acesta locuia.

Samuel Ionut Valceanu este cercetat in stare de stare de libertate pentru infractiunea de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate, care se pedepseste, conform legii, cu o pedeapsa de la trei luni la un an de inchisoare, au precizat reprezentanti ai IPJ Arges. Duminica, in jurul orei16.00, pe o strada din cartierul Teilor din muncipiul Pitesti, un barbat a fost coborat dintr-un autoturism si abandonat pe strada, unde a fost gasit mort in momentul in care au ajuns echipajele de interventie alertate de martorii careau sunat la 112.

Martorii le-au declarat politistilor ca au vazut cum un autoturism a oprit, iar doua persoane au dat jos din masina un barbat inconstient, pe care l-au lasat pe strada. La momentul la care au ajuns la fata locului politistii, barbatul murise. Victima a fost identificata, fiind vorba despre un tanar de 28 de ani, cunoscut drept consumator de droguri. Cauza mortii va fi stabilita in urma necropsiei. Autoturismul fost identificat in trafic de catre un echipaj de jandarmi.