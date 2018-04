„Tatuajul temporar" care te avertizeaza cand nu e in regula sa conduci

Un dispozitiv de monitorizare inventat de inginerii de la Universitatea din California ar putea ajuta oamenii sa iti masoare rapid nivelul de alcool din sange. Dispozitivul, comparabil cu un tatuaj temporar, este un biosenzor care se plaseaza direct pe pielea utilizatorului si functioneaza prin stimularea transpiratiei, pe care o utilizeaza apoi pentru a masura nivelul de alcool din sistemul acestuia.

„Seamana cu un tatuaj temporar, dar este de fapt un plasture/biosenzor care are incorporate mai multe componente wireless flexibile", a declarat Seila Selimovic, directorul programului care a ajutat la dezvoltarea acestei tehnologii. „O componenta elibereaza un produs chimic care stimuleaza transpiratia pe pielea de sub plasture. O alta componenta simte schimbarile in curentul electric care curge prin transpiratia generata, masoara nivelurile de alcool si le trimite la telefonul mobil al utilizatorului".

Potrivit Engadget, „cheia reala aici este ca masurarea dureaza doar cateva minute, nu ore". „Masurarea alcoolului prin intermediul transpiratiei a fost mai fost incercata, dar aceste tehnologii aveau nevoie de 2-3 ore pentru a oferi rezultate corecte", a declarat Patrick Mercier, unul dintre inginerii care au lucrat la proiect. „Dispozitivul nostru trimite rezultatele catre telefonul utilizatorului in doar 8 minute, facand posibila monitorizarea in timp real a nivelului de alcool", a mai declarat acesta.