Taxa auto revine: cine plateste si de cand o sa fie activa

Taxa auto pentru masinile care polueaza a fost eliminata in 2016. Intre timp, situatia a scapat, evident, de sub control. Astfel, Guvernul vrea o taxa noua si acum stim cand se va aplica.

Motivul pentru care autoritatile vor o noua taxa auto este ca Romania s-a umplut de masini second-hand care polueaza dupa scoaterea timbrului de mediu. Astfel, noua taxa auto va fi calculata in functie de gradul de poluare al masinii, fiind ca un al doilea impozit. Primele planuri au fost anuntate in februarie 2018.

Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a anuntat ca n-a uitat de asa ceva si taxa auto e pregatita pentru 2019. „Nu vreau sa se repete greseala de pana acum. Vreau ca formula de calcul la care se lucreaza la ora actuala sa fie o formula care sa nu mai poata fi contestata sau atacata", a declarat aceasta. „Cel care polueaza trebuie sa fie cel care sa plateasca o penalitate. Am promis ca pana la finele acestui an grupul de lucru sa sa prezinte o varianta finala", a mai spus Gavrilescu.

Acelasi ministru a spus la inceputul anului ca noua taxa auto va fi gata pana in iunie 2018. Ei bine, suntem in iulie si inca nu e gata. Taxa auto pentru autovehicule la prima inmatriculare a fost introdusa pentru prima data pe 1 ianuarie 2007, imediat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. La acea vreme, taxa auto de prima inmatriculare se calcula in functie de trei parametri: vechimea masinii, tipul de catalizator (euro) si capacitatea cilindrica a masinii.

Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificata. Guvernul de atunci a scazut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atat la reinmatricularea masinilor inregistrate in Romania inainte de 1 ianuarie 2007, cat si pentru cei care aduceau masini din Europa.

Totodata, din 30 ianuarie 2012, taxa a fost suspendata pana la 31 decembrie 2012. Persoanele care platisera deja urmau sa primeasca banii inapoi. Din 15 martie 2013, a intrat in vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule. De atunci, taxa auto a fost calculata exclusiv pe baza emisiilor de CO2 din cartea de identitate a masinii. Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.