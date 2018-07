Teorii naucitoare! Madalina Manole a fost victima unor criminali in serie

Botosaneanul care a lansat in spatiul public ipoteza asasinarii Madalinei Manole de catre serviciile secrete sustine ca a fost el insusi victima acestora. In urma cu cateva zile, fratele Madalinei Manole a prezentat pe contul lui de Facebook o ipoteza socanta, conform careia sora lui ar fi fost asasinata de agenti ai fostei Securitati.

Marian Manole si-a exprimat rezerve fata de aceasta varianta exploziva si i-a cerut celui care a emis-o si cateva dovezi. Barbatul a avut un dialog cu fratele Madalinei, dupa care a refuzat sa mai raspunda, insa a facut publice discutiile pe contul lui de socializare.

Conform propriilor spuse, botosaneanul spune ca cei care au ordonat moartea Madalinei ar fi aceeasi care ar fi asasinat-o si pe Diana Malos, fosta Miss Litoral, gasita spanzurata in 2008. Si in cazul tanarului model, varianta unei crime a fost indelung dezbatut in media la momentul respectiv, insa verdictul final a fost tot „crima".

Barbatul mai spune ca aceeasi agenti i-au ucis si propria mama, in urma cu mai multi ani si spune ca dupa moartea Madalinei Manole urma si „executarea lui". Intr-o alta postare pe contul sau de socializare, barbatul a facut apel catre presa ca identitatea sa nu-i fie dezvaluita, mentionand ca isi mentine afirmatiile si ca acestea pot fi analizate in functie de utilitatea lor.