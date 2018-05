Testamentul lui Corneliu Coposu a fost găsit după 23 de ani! Ce mesaj a lăsat seniorul clasei politice

Fundația Corneliu Coposu și Asociația 21 Decembrie 1989 vă invită să cunoașteți conținutul olograf al testamentului politic al lui Corneliu Coposu, document atât de așteptat în ultimii 23 de ani. Evenimentul va avea loc la Sala Studio a Teatrului Național București, în data de 20 mai 2018, începând cu ora 15:00.

"Ani la rând după moartea lui Corneliu Coposu s-a vorbit despre faptul că Seniorul nu a lăsat naţiunii române un testament scris. Recent, am găsit testamentul întâmplător, după două decenii, în timp ce căutam documente scrise de Senior despre creştin-democraţie pentru lansarea unui apel de renaştere, eveniment pe care Fundaţia noastră îl pregătea la Bădăcin, satul lui Iuliu Maniu. Vrem să împărtăşim cu toţi românii această moştenire, în ziua de 20 mai, ziua de naştere a lui Corneliu Coposu", anunţă Ionuţ Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei "Corneliu Coposu".

Corneliu Coposu a devenit liderul opozitiei împotriva Frontului Salvării Naţionale, care căuta să monopolizeze puterea executivă şi legislativă, confiscând Revoluţia din decembrie 1989. "Intelegand ca Revolutia a fost furata de noua putere „emanata", inzestrata cu vechi reflexe totalitare, Corneliu Coposu va prelua misiunea grea de a conduce Opozitia in Romania postcomunista. Incepand cu data de 29 ianuarie 1990, devine tinta unei virulente campanii de presa prin care se lanseaza zvonuri pentru compromiterea lui. Campania avea sa continue cu aceeasi intensitate pana dupa alegerile legislative din aprilie 1992", notează Fundaţia care-i poartă numele.

"Activeaza pe plan international, printre altele in calitate de membru in Consiliul Uniunii Europene Crestin Democrate si in Internationala Crestin Democrata; efectueaza calatorii si participa la diverse congrese ale partidelor crestin democrate fratesti (Marea Britanie, Luxemburg, Suedia, Grecia, Franta, Elvetia)". Efectueaza o vizita in SUA, la invitatia Cogresului American, in mai 1995. Numit Ofiter al Legiunii de Onoare, cea mai inalta decoratie a Republicii Franceze, in 6 octombrie 1995. Ceremonia acordarii Legiunii de Onoare cu grad de ofiter de catre Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Bernard Boyer, la sediul Ambasadei Frantei la Bucuresti in numele Presedintelui Jacques Chirac, in 11 noiembrie 1995. Inceteaza din viata la Spitalul Universitar din Bucuresti, ca urmare a neoplasmului pulmonar operat in 1994, in 14 noiembrie 1995. Este inmormantat la Cimitirul Belu Catolic, fara funeralii nationale, dar sute de mii de romani vin sa-l conduca pe ultimul drum.