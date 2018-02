"Three Billboards outside Ebbing, Missouri", marele câştigător al galei premiilor BAFTA

Lungmetrajul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele câştigător al galei premiilor BAFTA care a avut loc, duminică seară, la Londra. Pelicula a primit cinci trofee, între care la categoriile „cel mai bun film", „cel mai bun scenariu" şi „cea mai bună actriţă".

Trofeul pentru cel mai bun regizor a revenit cineastului mexican Guillermo del Toro, pentru „The Shape of Water". Au mai fost nominalizaţi Denis Villeneuve („Blade Runner 2049"), Luca Guadagnino („Call Me by Your Name"), Christopher Nolan („Dunkirk") şi Martin McDonagh („Three Billboards outside Ebbing, Missouri").

Frances McDormand a fost recompensată cu trofeul categoriei „cea mai bună actriţă", pentru rolul din „Three Billboards outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh. La aceeaşi categorie au fost nominalizate Annette Bening („Film Stars Don't Die in Liverpool"), Margot Robbie („I, Tonya"), Sally Hawkins („The Shape of Water") şi Saoirse Ronan („Lady Bird").

Gary Oldman a primit trofeul la categoria „cel mai bun actor", pentru rolul din „Darkest Hour". El a concurat cu Daniel Day-Lewis („Phantom Thread"), Daniel Kaluuya („Get Out"), Jamie Bell („Film Stars Don't Die in Liverpool") şi Timothee Chalamet („Call Me by Your Name").

Cea mai bună actriţă în rol secundar a fost Allison Janney, pentru rolul din „I, Tonya". La aceeaşi categorie au fost nominalizate: Kristin Scott Thomas, pentru „Darkest Hour", Laurie Metcalf, pentru „Lady Bird", Lesley Manville, pentru „Phantom Thread", şi Octavia Spencer, pentru „The Shape of Water".

Sam Rockwell a câştigat trofeul categoriei „cel mai bun actor în rol secundar", pentru interpretarea din filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". La această categorie au mai fost nominalizaţi Christopher Plummer, pentru „All the Money in the World", Hugh Grant, pentru „Paddington 2", Willem Dafoe, pentru „The Florida Project", şi Woody Harrelson, pentru „Three Billboards outside Ebbing, Missouri".