Tigarile de tipul IQOS, mai periculoase decat vrea compania sa admita

Daca pana acum existau doar indoieli ca IQOS, si produse similare, prezinta mai multe probleme, acum sunt intarite cu un studiu tert.

Un studiu arata ca tigarile de tip IQOS (I Quit Original Smoking - "Am renuntat la fumatul clasic"), adica heat-not-burn (tutun incalzit, nu ars - n.r.) nu sunt chiar atat de sigure cum sustine compania. Acestea sunt produse de compania Philip Morris International (PMI), mai cunoscuta pentru Malboro, si sunt promovate drept fumatul viitorul. Compania sustine ca viitorul fumatului este unul "fara fum" si investeste in astfel de tehnologii.

In materialele de promovare, Philip Morris sustine ca IQOS contine cu pana la 95% mai putine substante chimice daunatoare. Asta conform propriilor teste. Acestea sunt combatute de cercetatori de la Universitatea din California. Ei spun ca ar fi aparut intr-un jurnal stiintific care are un proces de revizuire deficitar. Studiul despre care vorbeam mai sus a fost publicat in jurnalul Tabacco Control si arata ca, din dorinta de a inhala mai multa nicotina, fumatorii au tendinta de a trage mai multe fumuri.

Acest lucru se intampla deoarece tigara tine sase minute pana se consuma, dupa care dispozitivul IQOS trebuie lasat la incarcat. Asta inseamna ca este posibil ca fumatorii sa inhaleze o cantitate mai mare de vapori. Cu toate ca IQOS nu arde ca tigarile clasice, cercetatorii au descoperit un dop de tutun carbonizat format in urma pirolizei: descompunere termica in absenta oxigenului. Carbonizarea este mai mare daca nu cureti dispozitivul dupa ce termini tigara, ceea ce inseamna ca acumularea de reziduuri duce la cresterea temperaturilor pirolitice.

Cercetatorii au adaugat ca IQOS nu este strict un produs de tutun heat-not-burn si ca studiul a aratat ca produsul nu este chiar atat de bun precum se crede. Ei spun ca este nevoie de mai multe teste, deoarece popularitatea produsul se afla intr-o continua crestere. Desi IQOS contine un filtru din polimer pentru racirea vaporilor, studiul a aratat ca acesta se poate topi din cauza caldurii, chiar daca nu se afla in contact direct cu elementul de incalzire.

PMI incurajeaza testarile independente ale produsului, insa nu a fost de acord cu aceste concluzii. Oficiali PMI sustin ca filtrul nu se topeste in timpul folosirii normale si nu elibereaza o toxina in vapori. Ei spun ca filtrul este facut din amidon de porumb si ca toxina nu este folosita la fabricarea produsului si nu a fost detectata in testele lor de emisie. In plus, sustin ca decolorarea si incalzirea filtrului provin din procesul de racire al vaporilor, dar acest lucru nu indica emisia de substante toxice.