Tipete ca in gura de sarpe la racla Sfintei Parascheva! O femeie "posedata" a venit sa se inchine

Imaginile socante petrecute la racla moastelor Sfintei Cuvioase Parascheva au inspaimantat miile de pelerini prezenti la hramul organizat in acest an. Femeia, odata ajunsa in fata raclei, a inceput sa manifeste un comportament bizar, zbierand si fiind foarte agitata.

Dupa cateva minute, ca prin "miracol", aceasta s-a linistit. Potrivit ultimelor date, aproximativ 150.000 de credinciosi au trecut pe la moastele Sfintelor Parascheva si Ecaterina, iar in aceasta dimineata randul s-a restrans pana la stalpul 7, oamenii venind in continuare pentru a se inchina la racla.