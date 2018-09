Toader, despre Ordonanţa de Urgenţă privind insolvenţa: Am considerat că cerinţele constituţionale sunt îndeplinite

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a declarat joi, după ce Ordonanţa de Urgenţă ce vizează insolvenţa a fost adoptată în Guvern, că proiectul îndeplineşte toate cerinţele constituţionale.

"Vreau să vă spuns că Ministerul Justiţiei a evaluat aspectele de legalitate, am considerat că cerinţele legale şi constituţionale sunt îndeplinite", a anunţat Tudor Toader după şedinţa de guvern de joi. El a mai spus că Ministerul Justiţiei a fost coiniţiator al ordonanţei de urgenţă. "Viaţa economică, socială, culturală, are o dinamică foarte accelerată. Legislaţia cu privire la insolvenţă s-a modificat de multe ori. De ce Ministerul Justiţiei a fost coiniţiator la acest proiect? Pentru că problematica insolvenţie cade sub incidenţa Ministerului Justiţiei ca drept de iniţiativă", a adăugat Toader.

Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, că, după intrarea în vigoare a noilor reglementări privind insolvenţa, la nivelul ANAF va fi stabilită o procedură prin care statul va transforma creanţele la companii în acţiuni. Pentru reconversia creanţelor în acţiuni, „statul român prin ANAF, va trebuie să fie foarte clar, nu cum a fost până în prezent", a declarat Teodorovici, la finalul şedinţei de Guvern, într-o întâlnire cu presa. În şedinţa de Guvern de joi au fost adoptate noile prevederi privind insolvenţa, anunţate de la începutul lunii septembrie.

„ANAF va avea o procedură foarte clară, ca atunci când legea spune că poate să facă anumite lucruri poate să aplice două variante. De această dată cadrul legal e acoperit, iar la nivel de lucru al ANAF lucrurile vor fi clar reglementate pentru a aplica corect procedurile", a detaliat Teodorovici. Mai exact, angajaţii Fiscului vor trebui să explice motivul economic pentru care aleg să ceară falimentul unei companii sau conversia creanţelor în acţiuni la o companie. „De această dată, cadrul legal primar este acoperit, iar la nivel de procedură de lucru a ANAF lucrurile vor fi foarte clare, pentru a nu mai permite nicio practică incorectă la nivel de funcţionari", a subliniat Teodorovici.

Oficialul de la Finanţe a susţinut că, din păcate, structurile statului au permis o astfel de situaţie, până în prezent, deşi existau clar, în legile de până astăzi, etape foarte clare pentru intrarea în insolvenţă. „Statul român avea foarte multe instrumente legale, care, dacă ar fi fost aplicate, ar fi redus foarte mult numărul de companii care să fi intrat în insolvenţă. Mai mult, statul putea propune, când exista vid legislativ, aşa cum propunem noi astăzi, anumite prevederi legale care să oprească practici de genul plăţii către stat doar a anumitor amenzi, pentru a evita anumite situaţii de blocaj pe acel agent economic, iar statul era cel faţă de care nu se achita absolut nimic de la momentul la care se intra în insolvenţă", a detaliat Teodorovici.

Marile companii de stat vor avea parte de acelaşi tratament precum companiile private în caz de insolvenţă, conform noilor proceduri în domeniu, astfel că riscă să intre mai repede în faliment decât în prezent, reiese dintr-o declaraţie făcută joi de ministrul Finanţelor publice, Eugen Teodorovici.

„Este chiar un exemplu (n.red. - cel al marilor companii de stat) vizavi de faptul că statul tratează în mod egal mediul economic, aşa cum este normal să o facă, în sensul că asigură cadrul legal necesar tuturor creditorilor, indiferent că sunt creditori bugetari sau privaţi. Oricare dintre ei poate cere falimentul, atunci când debitorul nu-şi respectă planul de reorganizare şi acumulează în continuare datorii", a spus Eugen Teodorovici, la finalul şedinţei de Guvern de joi, în cadrul unei întâlniri cu presa.

Mai exact, ministrul Finanţelor susţine că lasă la nivelul pieţei să se aplice astfel de măsuri. „Nu putem favoriza statul: să poată să ceară falimentul unor creditori, de exemplu, dar faţă de stat să nu se poată cere falimentul de către cei din piaţă. Ar fi o formă de ajutor de stat mascată, pe care statul ar practica-o şi pe care a practicat-o de foarte multe ori", a detaliat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor susţine să statutul trebuie să fie mai responsabil, începând de la oamenii pe care îi trimite să conducă anumite companii de stat, care trebuie să fie pregătiţi şi care să poată lua la deciziile corecte în acele companii, pentru a evita situaţii de insolvenţă sau faliment. „Statul trebuie să îşi asume acest rol: de a nu afecta piaţa prin lipsa de acţiune de care a dat dovadă", a mai spus Teodorovici. În şedinţa de Guvern de joi au fost adoptate noile prevederi privind insolvenţa, printr-o Ordonanţă de urgenţă, care a fost anunţată de la începutul lunii septembrie. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus, în cadrul aceleiaşi întâlniri cu presa, că Ministerul Justiţiei a fost coiniţiator al ordonanţei de urgenţă.