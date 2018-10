Toate adevarurile despre zodia pesti! Tu te-ai regasit?

Pestii sunt considerati cei mai evoluati din punct de vedere spiritual din tot zodiacul. Au doua posibilitati: fie inoata impotriva curentului, fie isi urmeaza intuitia si inoata in sensul curentului. Iata 20 de adevaruri despre zodia Pesti

1. Iti vor arunca priviri mortale si la fiecare intrebare pe care le-o adresezi vei primi un raspuns super inteligent;

2. Pestii au cea mai pura inima, nu ii rani!;

3. Pestii sunt foarte loiali, puternici si foarte inteligenti;

4. Au o abilitate extraordinara de a-i incuraja pe ceilalti, insa sunt foarte duri cu ei insisi;

5. Pestilor nu le plac regulile;

6. Au un obicei prost in a se atasa de oameni care nu sunt buni pentru ei;

7. Pestii vor fi intotdeauna mult mai atenti la fapte decat la vorbe, pentru ca stiu ca vorbele nu inseamna nimic;

8. Sarcasmul este prima limba a unui nativ Peste;

9. Un Peste ranit va construi un zid in jurul inimii sale. Trebuie sa fii foarte special ca sa poti darama zidul;

10. Pestii analizeaza mai mult decat ar trebui orice lucru si orice situatie;

11. Pestii nu suporta sa nu fie in tema cu ceea ce se intampla. Comunicarea este esentiala pentru ei;

12. Indiferent prin ce au trecut prin viata, este in natura lor sa ii ajute pe cei aflati la nevoie;

13. Sunt romantici incurabili;

14. Nu incerca sa minti un nativ din zodia Pesti. Desi nu iti arata, si-a dat seama de ceva vreme de minciunile tale;

15. Pestii au cea mai puternica intuitie din tot zodiacul;

16. Pestii au abilitatea de a citi oamenii foarte bine. In 2 minute pot spune ce fel de persoana este cea din fata lor;

17. Pestii iubesc mai profund decat oricare alt semn zodiacal;

18. Le este greu sa ia decizii din cauza ca se gandesc prea mult la ceea ce ar putea sa mearga prost;

19. Nu incerca sa le ascunzi lucruri! Sunt bun spioni si gasesc orice lucru cu usurinta;

20. Umorul unui nativ din zodia Pesti este inteles de putini oameni.