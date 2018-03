Toate bancomatele unei cunoscute banci au fost compromise! Hoţii au furat într-o singură noapte 3.8 milioane de lei

Intr-o singura noapte, Raiffeisen Bank a pierdut controlul tuturor bancomatelor din Romania. Desi pare imposibil, controlul bancomatelor din toata tara a fost preluat de o grupare de hackeri ruşi.

Este unul dintre cele mai mari furturi de bani cash din istoria Romaniei, iar autoritatile nu au suflat o vorba. In doar cateva ore au fost furate peste 3,8 milioane lei, aproximativ 860 mii euro, de la 32 de bancomate din mai multe orase ale tarii. De la distanta, hackerii dadeau comenzi bancomatelor sa scoata toti banii disponibili. Daca ar fi existat suficienta resursa umana, persoane care sa stea cu sacosa în fata bancomatului pentru a astepta sa se goleasca, puteau fi furati toti banii din toate bancomatele acestei banci.

Totul pleaca de la un mesaj primit de Raiffeisen Bank de la un destinatar care s-a recomandat ca fiind Banca Centrala Europeana. Dosarul se afla în lucru la DIICOT Iasi. Un singur membru al gruparii a fost prins, dar oamenii legii nu au scos nimic de la el. Una dintre cele mai periculoase grupari de crima organizata din Estul Europei a reusit sa controleze intreaga retea de bancomate ale Raiffeisen Bank din Romania. Membrii acestei retele nu au reusit sa fure un bancomat sau banii de pe cardul unei persoane. Au reusit sa controleze tot sistemul de bancomate ale Raiffeisen Bank din Romania. Au fost folositi hackeri foarte priceputi, care au reusit sa pacaleasca sistemul de securitate al bancii prin trimiterea unor virusi ascunsi în fisierele din Microsoft Word, potrivit Buna Ziua Iaşi.

Intr-o singura seara, simultan, au fost scosi toti banii din zeci de bancomate care apartineau Raiffeisen Bank. Mai exact, este vorba despre 32 de bancomate din Iasi, Bucuresti, Suceava, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Orastie si Crevedia. Banii furati într-o singura noapte depasesc orice jaf comis vreodata în Romania, 3,8 milioane lei, aproximativ 860 mii euro. Cu toate acestea, nu a aparut niciun rând în presa despre aceasta problema, ancheta aflata în desfasurare este tinuta la secret si este coordonata de unii dintre cei mai buni procurori, de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi (DIICOT).

In spatele acestui jaf se afla o grupare de crima organizata, al carui lider este cel mai probabil în Rusia. Printre membrii gruparii se afla unii dintre cei mai buni hackeri existenti în acest moment pe aceasta piata neagra a infractionalitatii. Au cunostinte de informatica cu adevarat impresionante si au reusit sa faca lucruri absolut incredibile doar cu un calculator. Au trimis un mesaj catre Raiffeisen Romania al carui expeditor aparea ca fiind Banca Centrala Europeana. "Emailul continea un fisier RTF în atasament, fisier care exploata o vulnerabilitate a aplicatiei informatice Microsoft Word si care avea instalat un program malitios denumit Cobalt Strike", se arata în unul dintre rapoartele interne ale bancii. Pe baza acestui program malitios, printr-o modalitate pe care o vom descrie în editia de mâine, au reusit sa obtina controlul la toate bancomatele acestei banci în Romania.

Practic, hackerii puteau comanda unui bancomat sa emita banii, iar acest aparat se conforma comenzii primite. Daca acea comanda era în sensul ca bancomatul trebuie sa elibereze toti banii pe care îi are disponibili, atunci, acest fapt devenea realitate. Hackerii aveau doar nevoie de suficient de multi oameni care sa colecteze banii din bancomate, atata tot. Cei care colectau banii nu trebuiau sa faca nimic. Trebuiau doar sa stea în fata bancomatului si sa astepte primirea banilor. Operatiunea a avut loc în perioada 9 august 2016 - 4 septembrie 2016. În noaptea de 3/4 septembrie a avut loc furtul banilor din cele 32 de bancomate din tara. Toate aceste retrageri au avut loc oarecum simultan în diferite zone ale tarii, dupa care aproape toti membrii retelei au disparut.

Dosarul a ajuns sa fie instrumentat de procurorii de la DIICOT Iasi pentru ca doar la Iasi a fost prins un membru al acestei retele, in timp ce tocmai pusese in geanta 80.000 lei dintr-un bancomat al Raiffeisen din cartierul Alexandru cel Bun. Acest individ prins la Iasi se numeste Dmitrii Cvasov si in prezent se afla în spatele gratiilor. In doar cateva ore, din nu mai putin de 32 de bancomate din toata tara curgeau banii in continuu. Toti cei care au retras banii erau îmbracati la fel: hanorac, sapca si ochelari de soare. De asemenea, toti vorbeau la telefon în momentul în care intrau în bataia camerelor de supraveghere, semn ca erau coordonati de alte persoane.

"Retragerile financiare neautorizate au avut loc simultan la un numar de 32 de ATM-uri bancare, în noaptea de 03/04.09.2016, în intervalul orar preponderent 17:38 - 19:44 si 21:50 - 00:29, iar majoritatea persoanelor care au preluat numerarul eliberat de bancomate erau - asa cum s-a aratat anterior - echipate cu rucsacuri si articole de vestimentatie care sa le asigure anonimatul (sepci si ochelari de soare). Toate aceste persoane care au preluat numerarul eliberat de bancomate au fost coordonate - fie de la centrul de comanda al gruparii, fie prin alti membri ai grupului - cu privire la locatiile unde se afla ATM-urile bancare ce urmau a fi folosite pentru a elibera folosul infractional al fraudei informatice, confirmând participantilor care îi coordonau prezenta la ATM si pastrând legatura permanenta cu acestia prin aplicatiile de comunicare prin internet (de tipul Viber), pe tot parcursul operatiunilor frauduloase de eliberare de numerar de catre ATM", se arata într-un document al procurorilor de la DIICOT Iasi.