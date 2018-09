Toni Greblă, numit azi secretar general al Guvernului. Anunţul a fost făcut de "şeful" premierului

Prima schimbare în Guvern după şedinţa CEx a PSD. Şeful partidului a anunţat luni seara că premierul Viorica Dăncilă şi-a dorit această numire şi ea a fost cea care i-a propus lui Dragnea.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, duminică seara, că propunerea privind nominalizarea fostului judecător de la Curtea Constituţională Toni Greblă pentru funcţia de secretar general al Guvernului a fost făcută de premierul Viorica Dăncilă. Liderul PSD a precizat, la un post TV, că luni se va "oficializa" nominalizarea lui Toni Greblă

"Doamna prim-ministru mi-a zis, săptămâna trecută, că şi-ar dori ca pe acest post (de secretar general al guvernului-n.r. ) să-l propună pe domnul Toni Greblă, dacă acceptă. Eu am spus că o să-l sun pe domnul Toni Greblă şi o să-i spun dorinţa asta, am sunat, ne-am şi văzut, am avut şi o discuţie cu doamna prim-ministru şi am înţeles că mâine se întâmplă, mâine se oficializează. Eu cred că soluţia găsită de doamna prim-ministru este o soluţie foarte bună. Eu îl ştiu pe domnul Toni Greblă de când era în partid, senator, e un om foarte bine pregătit şi e un om de foarte mare valoare", a spus Liviu Dragnea la Antena 3.

Toni Greblă a fost achitat în luna mai 2018, după ce fusese acuzat de DNA de trafic de influenţă, operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii.

"Solutia era, dupa parerea mea, cea firească, iar judecătorii dovedesc tot mai mult că judecă după probele de la dosar, după faptele comise de oameni şi nu după ţinte stabilite pe traseul SRI- DNA. După o activitatea de 35 de ani am fost nevoit să întrerup orice activitate pentru că mi-au spus să nu iau legătura cu nimeni", a declarat la acel moment Toni Grebla.

Fostul judecător CCR este văzut de liderii PSD ca fiind exponentul cel mai evident al abuzurilor comise de "statul paralel".