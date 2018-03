TOP 5 ZODII cu cel mai mare IQ. Cei mai destepti oameni de pe Pamant sunt in zodia...

Au mereu idei geniale, rezolva orice problema aparent imposibila si sunt cu un pas inaintea tuturor. Acestea sunt doar cateva dintre caracteristicile persoanelor cu un IQ ridicat. Se spune ca zodiile au o mare influenta asupra inteligentei si, coincidenta sau nu, multe minti sclipitoare se regasesc printre acesti nativi. Iata cele patru zodii cu cel mai ridicat IQ!

1.Varsator

Acesti nativi sunt cei mai inteligenti din tot zodiacul. Au capacitatea de a vedea dincolo de aparente si pot face conexiuni, acolo unde cei mai multi oameni nu vad nicio legatura. Au capacitatea de a ridica intrebari profunde despre existenta umana si vor cauta intotdeauna sa atinga idealul, atat in iubire, cat si in cariera. Abraham Lincoln si Anton Chekhov s-au nascut in zodia Varsator.

2.Gemeni

Gemenii sunt persoane extrem de inteligente, pricepute mai ales la cuvinte. Pot invata cu usurinta o limba straina noua. Nativii acestei zodii vor avea cariere stralucite in mediul academic, dar se descurca la fel de bine si in literatura sau in alte meserii creative. Che Guevara, Dante Alighieri si Blaise Pascal s-au nascut in aceasta zodie.

3.Scorpion

Scorpionii au tot ce ii trebuie unui geniu: incapacitatea de adaptare, preocuparea pentru probleme existentiale si fuga dupa idealuri.Sunt firi profunde si vor cauta mereu sa dea un sens vietii si sa inteleaga moartea. Sunt curiosi, au un orizont larg si o parere proasta despre ceilalti. Albert Camus si Fyodor Dostoevsky au fost in aceasta zodie.

4.Pesti

Deseori dati la o parte, Pestii sunt cei mai intelepti din zodiac. Reusesc sa vada clar lucruri pe care ceilalti nu le vad, iar sfaturile lor sunt demne de luat in seama. Albert Einstein si Steve Jobs s-au nascut in aceasta zodie.

5.Fecioara

Fecioarele au cele mai mari sanse sa devina genii, intrucat au o inteligenta matematica nativa. Pot face fara probleme calcule si ipoteze, dar sunt la fel de buni si cand vine vorba de intelegerea notiunilor abstracte. Pot fi oameni de stiinta si matematicieni straluciti, dar la fel de bine isi pot folosi talentele si in meseria de detectiv. Bernhard Riemann (matematician) si Carl David Anderson (fizician) s-au nascut in zodia Fecioarei.