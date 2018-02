Top ciudatenii maxime la fiecare zodie!

Daca esti pasionat de zodii si horoscoape, cu siguranta stii cateva caracteristici ale semnului zodiacal in care te-ai nascut. Daca esti Scorpion, de exemplu, stii ca despre tine se spune ca esti "misterios, pasional si sexy". Si daca esti Peste, cu siguranta ai aflat ca ai o latura "creativa". Exista, insa, si lucruri mai putin cunoscute, unele de-a dreptul bizare, dar totusi fascinante. Trebuie sa le afli si tu!

Berbec

Berbecul este un semn al increderii de sine si al curajului. Se stie despre ei ca sunt lideri innascuti. Un lucru foarte comun la Berbeci, pe care multi oameni nu-l remarca, este un semn in frunte. De ce? Explicatia este simpla. Pentru ca, in copilarie, Berbecii sunt foarte repeziti si de cele mai multe ori se lovesc la cap.

Taur

Daca esti Taur, cel mai probabil stii despre tine ca esti o fire practica si responsabila. Insa, dincolo de faptul ca stii sa-ti speli singur rufele sau sa faci mancare, ar mai trebui sa stii ca esti foarte priceput la bani. Dintre toate zodiile, esti singurului care are toate sansele sa atinga venituri de 100.000 de euro pe an.

Gemeni

Gemenii pasionati de horoscop stiu despre zodia lor ca are abilitatea de a invata rapid, de a se adapta si de a genera idei. Ceea ce nu se stie despre nativii zodiei Gemeni este ca au sanse foarte mari sa castige concursuri datorita istetimii lor. De altfel, cei mai multi castigatori de premii Nobel sunt Gemeni.

Rac

Racii sunt loiali, tenace si emotivi. Insa au si niste calitati fizice deosebite. Au fetele rotunde, ca luna. Sunt foarte draguti.

Leu

Leii sunt creativi si pasionali. Insa folosesc acest lucru in avantajul lor, in cariera? Daca nu, ar fi cazul sa o faca. Leii pot face un adevarat show in domeniul vanzarilor.

Fecioara

Fecioarele sunt firi muncitoare, analitice si foarte practice. Au luat intotdeauna cele mai bune note la scoala. Si le place sa fie cei mai buni in toate domeniile.

Balanta

Balantele sunt firi cooperante, corecte si sociabile. Insa stiai ca Balantele sunt semnul frumusetii? Majoritatea Balantelor au gropite in obraji.

Scorpion

Scorpionii sunt firi pasionale, in toate aspectele vietii lor (relatii, job-uri, hobby-uri). Dar ai observat ca mai toti Scorpionii au o suvita de par care cade rebela pe mijlocul fruntii?

Sagetator

Toata lumea stie despre Sagetatori ca sunt firi generoase si idealiste. Dar stiai ca nimeni nu are o fata mai ovala decat Sagetatorii. Interesant, nu-i asa?

Capricorn

Capricornii sunt firi responsabile si disciplinate. Un alt punct comun de care multa lume nu stie este faptul ca ei arata mai tineri decat sunt in realitate.

Varsator

Varsatorii sunt firi foarte independente, nimeni nu contesta acest lucru. Dar stiai ca majoritatea Varsatorilor au mainile incredibil de reci?

Pesti

Pestii sunt firi creative, artistice. Un lucru mai putin cunoscut este faptul ca numarul lor norocos este 7.