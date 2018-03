Top teoria conspiraţiei martie 2018. Cele mai controversate subiecte

Istoria este plina de teorii ale conspiratiei, de la asasinarea lui Kennedy pana la faptul ca Elvis ar fi in viata. In prezent, datorita net-ului practic in fiecare minut apar diverse informatii bomba.

1. Dublura pentru Melania Trump

Cei care vad conspiratii peste tot au inceput sa se intrebe daca nu se intampla ceva ciudat la Casa Alba. Mai exact, daca nu cumva prima doamna a SUA nu are o dublura care sa o inlocuiasca la anumite evenimente oficiale.

Teoria bizara a aparut dupa ce a fost difuzat un video cu Donald si Melania Trump. In filmulet, presedintele a atras atentia asupra sotiei sale cand a spus: „Sotia mea, Melania care se intampla sa fie prezenta". Mai ales ca, prima doamna parea diferita: culoarea parului si a buzelor era estompata, iar forma nasului era usor diferita.

Asa ca oamenii s-au grabit sa spuna ca o agenta a Serviciilor Secrete o inlocuia pe adevarata Melania Trump. Pana la urma s-a demonstrat ca filmuletul respectiv avea o problema intrucat in fotografiile facute de agentiile de presa se vedea clar ca langa presedintele SUA era chiar sotia sa, Melania.

2. Trafic cu copii pe Marte

Alex Jones, omul din spatele website-ului Infowars, sustine tot felul de teorii fanteziste. Ca de exemplu ca atentatele din septembrie 2011 sunt „operele" serviciilor secrete americane sau ca sucul din cutii ii tranforma pe copii in homosexuali. Jones l-a intervievat pe Robert David Steele, care sustine nici mai mult nici mai putin ca pe Marte se afla o colonie de copii folositi ca sclavi sexuali.

Potrivit lui Steele, copiii sunt rapiti de pe Pamant si trimisi pe planeta rosie unde sunt transformati in sclavi sexuali si, mai apoi, obligati sa munceasca pentru colonie. Mai rau, conducatorii lagarului de pe Marte ii ucid si le folosesc maduva si alte parti ale corpului pentru tratamente de intinerire. Steele nu are nicio proba care sa-i sustina afirmatiile pentru ca „NASA a distrus orice urma".

3. Conspiratia uraganului

America de Nord a trecut, in 2017, prin momente grele din punct de vedere meteorologic. Uraganul Harvey a inundat orasul Houston, uraganul Irma a devastat Florida si uraganul Maria a distrus Puerto Rico. Insulele din Caraibe au avut de suferit de fiecare data. Multi oameni au ramas pe drumuri, erau suparati, confuzi si neavand alte raspunsuri au dat vina pe guvernul SUA. Astfel, agentii federali au fost responsabili pentru crearea acestor furtuni devastatoare, ca urmare a unor experimente secrete facute in Alaska.

The High Frequency Active Auroral Research Program, cunoscut si sub numele de HAARP, este considerat radacina tuturor relelor, dupa aparitia cartii lui Nick Begich in 1995, Angels Don't Play This Haarp. In realitate, oamenii de stiinta implicati in acest program sunt interesati de imbunatatirea comunicarii tehnologice si nu sa genereze uragane monstruoase. In plus, uraganele nu se formeaza in ionosfera, asa ca undele radio ale HAARP nu pot influenta aceste sisteme tropicale.