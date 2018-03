Topul celor mai bine vandute masini electrice in Romania si pretul lor prin programul Rabla Plus

Rabla Plus, fratele mai "verde" al clasicului program Rabla, prin care romanii sunt incurajati sa-si cumpere o masina electrica sau hibrida cu un ecotichet de cateva mii de euro de la stat, demareaza in aceasta saptamana. Dar care sunt cel mai bine vandute astfel de autoturisme in tara noastra si care ar fi pretul lor dupa acest discount.

In acest an, bugetul alocat pentru Rabla Plus este de 120 milioane de lei. "Se acorda doua tipuri de ecotichete: unul de 45.000 lei, deci 10.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric. In acelasi timp, oferim un ecobonus de 20.000 de lei, adica aproximativ 5.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursa de alimentare externa, care genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 50 g/km.

Pentru acest an, estimam ca se vor cumpara prin Programul Rabla Plus un numar de 2.000 de masini electrice", a afirmat de curand ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la conferinta de lansare a programului. Totodata, oficialul a anuntat ca pentru statiile de reincarcare a masinilor electrice, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), institutia care gestioneaza programele ce stimuleaza reinnoirea parcului auto, a promovat o schema de ajutor de stat pentru conectarea oraselor sau pe reteaua de drumuri nationale si pe autostrazi pentru care se asteapta avizul Comisiei Europene.

Gavrilescu a adaugat ca accesarea programului Rabla Plus nu este conditionata de casarea si radierea unui autovehicul uzat, iar prima oferita in cadrul programului clasic se poate cumula cu ecotichetele prevazute de programul Rabla Plus, numai in cazul in care solicitantul va achizitiona fie un autovehicul nou electric, fie unul electric hibrid plug-in.

Cele mai recente date disponibile ale Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania releva cate masini eligibile pentru Rabla Plus s-au vandut in 2017, dar si in ianuarie 2018. Astfel, anul trecut romanii au cumparat 514 automobile electrice, in crestere cu peste 207% fata de 2016, cand au fost achizitionate doar 167 de unitati.

Iata topul celor mai bine vandute masini electrice in Romania in 2017:

BMW 166 unitati

RENAULT 98

VOLKSWAGEN 83

MERCEDES BENZ 64

MITSUBISHI 32

VOLVO 20

AUDI 14

PORSCHE 12

KIA 7

ALTELE 18

Anul trecut, romanii au achizitionat 2.297 de automobile hibride, adica mai mult decat dublul numarului inregistrat in 2016, cand au fost achizitionate 1.016 unitati.

Iata topul celor mai bine vandute masini hibride in Romania in 2017:

TOYOTA 2.063 unitati

LEXUS 154

KIA 22

AUDI 9

MERCEDES BENZ 2

ALTELE 47

Per total, in 2017 s-au vandut 2.811 automobile electrice si hibride.

Anul 2018 a debutat bine pentru piata masinilor eco. In luna ianuarie s-au vandut 79 de automobile electrice, in crestere de la 12 unitati in aceeasi perioada a anului trecut.

Iata topul celor mai bine vandute masini electrice in ianuarie 2018:

VOLKSWAGEN 40

SMART 12

BMW 9

MERCEDES BENZ 9

VOLVO 5

AUDI 1

KIA 1

ALTELE 1

La hibride, situatia a cam stagnat. In prima luna a acestui an au fost vandute 114 unitati, in crestere cu aproape 13% fata de aceeasi perioada din 2017, cand s-au comercializat 101 de astfel de automobile.

Iata topul celor mai bine vandute masini hibride in ianuarie 2018:

TOYOTA 101

LEXUS 5

KIA 4

AUDI 3

FORD 1

Per total, in ianuarie 2018 s-au vandut 193 de masini electrice si hibrid.

Preturi

De la inceput trebuie sa ajustam putin cifrele date de ministrul Mediului. Ecotichetul de 45.000 de lei pentru masinile electrice inseamna, de fapt, circa 9.650 de euro, iar daca vrei sa cumulezi cu tichetul prin programul Rabla clasic, adica sa casezi o masina veche, atunci mai castigi 6.500 de lei ceea ce inseamna aproximativ 1.400 de euro in plus, deci bonusul cumulat ajunge la 11.000 de euro.

La categoria 100% electrice, de exemplu, Volkswagen e-Up! are un pret de plecare de 25.837 de euro, iar daca scadem bonusul cumulat ajungem la aproximativ 14.800 de euro. BMW i3 porneste de la 38.199 de euro, deci cam 27.200 de euro prin programele Rabla, iar KIA Soul EV ajunge de la 33.650 de euro la 22.650 de euro.

La hibride, ecotichetul de 20.000 de lei inseamna, de fapt, 4.300 de euro, la care se adauga bonusul de la programul Rabla clasic, astfel ca totalul ajunge la 5.700 de euro.

De exemplu, un Toyota Yaris Hybrid costa incepand de la 11.598 de euro, astfel ca o poti lua la 5.900 de euro, iar un Prius Hybrid ajunge de la 28.163 de euro la 22.460 de euro. Pretul pentru un Lexus IS coboara de la 41.950 de euro la 36.250 de euro.