Tot ce nu stiati despre pufuleti! Sunt mai periculosi decat credeati

Pufuletii se numara printre gustarile preferate ale romanilor, si daca mai demult ignoram cu desavarsire impactul pe care consumul de pufuleti il poate avea asupra sanatatii si siluetei noastre, astazi e iresponsabil sa o mai facem, in conditiile in care aceasta gustare sarata e departe de a fi un aliment sanatos.

Punga de pufuleti reprezinta unul dintre cele mai bine vandute produse de pe piata romaneasca. Recomandati ca fiind 100% naturali, ii vedem des in manutele copiilor in parcuri, dar pufuletii gasiti in comert se afla in prezent pe lista alimentelor non grata, in categoria rontaielilor nesanatoase. De ce? Deoarece, la o simpla citire a ingredientelor, chiar si varietatilor simple (fara aroma de cascaval, branza, paprika etc.), descoperi o multime de probleme, de la continutul caloric ridicat per portie (30 g) la excesul de sare si prezenta uleiului de palmier. Iar problemele nu se opresc aici.

Chiar daca la prima vedere par o buna alegere pentru ca nu contin multe calorii, profesorul Mencinicopschi atrage atentia asupra ingredientelor periculoase pe care le contin.

Expertul in nutritie descrie pufuletii ca fiind un produs expandat obtinut din faina de porumb si adaos de glucoza, glucide, care ii imprima o incarcatura glicemica ridicata si o densitate energetica foarte mare, 224 kcal/30 grame de produs. Profilul nutritional este extrem de dezechilibrat, cu un mare exces de glucide.

Din punct de vedere nutritional, produsul este dezechilibrat, avand un exces de zaharuri si o cantitate redusa de proteina vegetala de slaba calitate.

Pufuletii sunt obtinuti din malai grisat prin expandare. Prin acest proces are loc susceptibilizarea amidonului, care devine astfel foarte usor asimilabil.

Din lista de ingrediente mai reiese si ca al doilea ca pondere este sarea, al carei consum trebuie limitat. Colorantii, indulcitorii si aromele artificiale sunt produse sintetice, de laborator, folosite des in prepararea pufuletilor.

Este sarac in vitamina PP si vitamina B1, consumul exagerat si frecvent putand declansa forme atipice de pelagra.

Conform specialistilor, pufuletii contin un colorant artificial numit tartrazina, care poate provoca alergii persoanelor sensibile la aspirina sau astmaticilor. Tartrazina este un colorant considerat nociv pentru sanatate, si este cel care da pufuletilor culoarea galbena. Tartrazina, E102, este unul dintre cei mai periculosi aditivi alimentari utilizati in industria alimentara. Colorantul poate provoca dificultati de respiratie, eczeme si tulburari de vedere. De asemenea, tartrazina poate afecta negativ activitatea copiilor si atentia acestora.

Asociatia Pro Consumatori (APC) Romania a realizat un nou studiu care arata capufuletii ne pot pune sanatatea in pericol! Expertii APC au achizitionat 32 de tipuri din acest produs, iar descoperirile lor sunt alarmante: sunt sarate potroaca, 59% din ele contin o cantitate mai mare de 5 grame acizi grasi saturati, asa ca nu sunt recomandate copiilor, iar 38% contin intre 1 si 8 aditivi alimentari! In cele 32 de produse analizate s-au identificat 15 tipuri de aditivi alimentari. Produsul contine si E 124 care are potential cancerigen, doza zilnica admisa pentru el fiind de 4 mg/kg corp.

Expertii APC arata ca la acest tip de produs valoarea energetica per 100 grame produs variaza intre 175 kcal si 542 kcal. In conformitate cu Ordinul nr 1563/2008 emis de Ministerul Sanatatii, copiilor nu le sunt recomandate produsele cu peste 300 kcal per unitatea de vanzare. Astfel de produse nu sunt recomandate copiilor.

„Pufuletii constituie una din gustarile cele mai apreciate de catre copii, dar, din pacate, foarte putini parinti cunosc faptul ca exista sortimente de pufuleti cu o incarcatura chimica foarte mare, constituita din potentiatori de gust si arome, coloranti, acidifianti, emulsifianti si arome sintetice. Pufuletii sunt produse hipercalorice, cu un continut ridicat de grasimi saturate si sare, fapt care nu-i recomanda sa faca parte din alimentatia copiilor, a femeilor insarcinate si a celor care sufera de boli cardiovasculare, renale si sindrom metabolic", arata Conf. univ. dr. Costel Stanciu, presedinte APC.