Traditii si superstitii de Sfantul Ilie. Evita cu orice pret sa faci aceste lucruri

Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul, sarbatorit in 20 iulie, a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve din Galaad (Israel). De la aceasta cetate provine numele de Tesviteanul al proorocului.

Ilie se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii, ziua praznuirii sale fiind marcata in calendar cu rosu, insemnare ce nu apare in acest fel la niciun alt prooroc.

Sfantul Prooroc Ilie este una dintre cele mai interesante si complexe figuri de sfinti, putand fi considerat un sfant ecumenic, deoarece este cinstit nu numai in crestinism, ci si in iudaism si chiar in traditia islamica.

Sfantul Ilie a trait cu peste opt sute de ani inainte de intruparea Mantuitorului, pe vremea regelui Ahab, in regatul Israel din Samaria.

Potrivit traditiei, Sovac a vazut, la nasterea lui Ilie, oameni imbracati in vesminte albe care il inveleau pe fiul sau in haine de foc si ii dadeau sa manance o flacara. Preotii templului din Ierusalim au interpretat vedenia considerand ca Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea profetica.

Vechiul Testament istoriseste despre faptele lui Ilie in cartile numite Regi, de unde aflam ca Sfantul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab si ii vesteste acestuia ca Dumnezeu va pedepsi poporul cu seceta, daca nu va lepada credinta in zeul Baal. Si pentru ca regele, impreuna cu poporul lui Israel, au nesocotit cele vestite de Ilie, nu a mai plouat timp de trei ani si jumatate, explica purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, parintele Constantin Stoica.

In perioada sa pamanteana, Ilie a savarsit si pacate, cel mai mare fiind uciderea parintilor sai, la indemnul diavolului. Dumnezeu l-a iertat, l-a trecut in randul sfintilor si l-a urcat la cer intr-o trasura cu roti de foc trasa de cai albi inaripati.

De ce nu este bine sa muncesti in aceasta zi

Bisericile sunt pline, in aceasta zi, cu bucate pentru pomenirea mortilor (Mosii de Sfantul Ilie), iar la casele gospodarilor se organizeaza praznice mari.

Se credea si se mai crede si astazi ca, daca tuna de Sfantul Ilie, toate alunele vor seca, iar fructele din livezi vor avea viermi.

Oamenii mai spun ca, dupa ziua Sfantului Ilie, vor incepe ploile mari de vara.

In aceasta perioada, la sate, apicultorii recolteaza mierea de albine, activitate numita si retezatul stupilor. Recoltarea mierii se face, si acum, in multe locuri, potrivit datinei, numai de catre barbati curati trupeste si sufleteste, imbracati in haine de sarbatoare, ajutati de catre un copil, femeile neavand voie sa intre in stupina.

Dupa recoltarea mierii, cei din casa, impreuna cu rudele si vecinii invitati la acest moment festiv, gustau din mierea noua si se cinsteau cu tuica indulcita cu miere.

Ziua Sfantului Ilie marcheaza si miezul verii pastorale, cand le era permis ciobanilor sa coboare in sate, pentru prima data dupa urcarea oilor la stana. Cu aceasta ocazie, ciobanii tineri sau chiar cei maturi aduceau in dar iubitelor sau sotiilor furci de lemn pentru tors, lucrate cu multa migala.

In zona Sibiului, Ilie este considerat un sfant manios, care i-ar pedepsi pe cei care lucreaza in 20 iulie. Si pentru ca il stia manios, Dumnezeu nu i-a spus niciodata cand este ziua lui, te reama sa nu aduca urgie peste oameni, spune legenda.

- nu se lucreaza de teama pagubelor (traznete, ploaie, grindina).

- il cinstesc mai ales cojocarii, stuparii - se reteaza stupii, se duc faguri si mere la biserica spre binecuvantare si se impart de pomana.

- se culeg in zori plante de leac stropite cu sange de cocos taiat deasupra lor.

- se duc berbecii la berbecar.

- daca tuna vor fi merele si alunele viermanoase; daca ploua, va ploua 20 de zile.

- se tine „Targul de fete de pe Muntele Gaina" din jud. Alba.

20 iulie - Covasna

Nedeea mocaneasca „Sant Ilie la romani" - la care participa si un grup de traditii populare din judetul Sibiu.

20 iulie - Sacele - „Targul feciorilor de la Sacele" - manifestare traditionala ce se organizeaza anual de Sfantul Ilie

Sacele - Sarbatoarea mocanilor de Sant Ilie - sambata si duminica in preajma zilei de Sf. Ilie, in Poiana Angelescu

20 iulie - Polovragi

„Nedeea de la Polovragi" - manifestare etnofolclorica si targ anual.

20 iulie - Falticeni

„Sezatoarea" - spectacol folcloric ce se organizeaza de ziua Sfantului Ilie.

20 iulie - Bezdead, Gaesti