Tragedie pe Dunare. Un barbat a murit dupa ce ambarcatiunea in care se afla a fost lovita de o barja

Un barbat de 50 de ani, din orasul Sulina, a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce ambarcatiunea in care se afla alaturi de un prieten s-a lovit de o barja, la mila 18 a Dunarii, pe bratul Sulina.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a declarat presei ca cei doi barbati se deplasau cu o barca spre Sulina in momentul coliziunii cu o barja si ca unul dintre acestia a fost dat disparut dupa eveniment. Pompierii au intervenit pentru a-l gasi pe barbatul in varsta de 50 de ani, iar la locul incidentului s-au deplasat reprezentanti ai Politiei Transporturi, Politiei de Frontiera, ai Capitaniei si ai Serviciului Judetean de Ambulanta. Persoana disparuta a fost gasita in cabina barcii, decedata, la aproape doua ore de la accident. Politia Transporturi si Capitania au inceput cercetarile pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs evenimentul.