TRANSILVANIA LOOK: Direct în faliment cu datorii de 45 milioane lei. Cedarea licenţei LOOK TV ar putea fi considerată frauduloasă

TRANSILVANIA LOOK SRL Cluj-Napoca, societatea care a deţinut până în octombrie 2017 licenţa pentru LOOK TV, a intrat direct în faliment, menţionând în cererea introductivă că este în imposibilitatea de a achita datoriile exigibile în valoare de 45.054.981 lei.

Această decizie a fost pronunţată de judecătorul sindic Dana Monica DUDAŞ de la Tribunalul Comercial Cluj pe data de 8 mai 2018 şi prima chestiune dubioasă este modul în care a fost comunicată sentinţă din Dosarul nr.430/1285/2018 pe portalul instanţelor de judecată: "Admite cererea". ATÂT! Doar două cuvinte, în condiţiile în care orice creditor vrea să ştie cine este administratorul/lichidatorul judiciar şi care sunt termenele procedurii.

Demn de remarcat este faptul că instanţa clujeană nu a precizat nici măcar că este vorba de deschiderea procedurii simplificate (faliment)... situaţie care nu se înregistrează şi la alte insolvenţe/falimente: De exemplu, Dosarul nr.429/1285/2018, tot o cerere a debitorului: aproape 5.000 de caractere - două pagini redactate standard. Rezultă foarte clar că Tribunalul Comercial Cluj şi-a propus să ascundă informaţiile esenţiale pentru creditori.

În cadrul procedurii de faliment, atribuţiile de lichidator judiciar provizoriu vor fi îndeplinite de AMTT CONSULT SPRL, practicianul propus de debitoare, iar termenul limită pentru înscrierea la masa credală este 19 iunie 2018. Utilizând o formulă standard (probabil grefierul a uitat că este vorba de TRANSILVANIA LOOK!), sentinţa publicată în BPI precizează că debitoarea are obligaţia de a prezenta lichidatorului lista cu "transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii". Acum să vedem dacă va pomeni cineva de cedarea licenţei LOOK TV şi dacă lichidatorul sau judecătorul sindic se vor întreba dacă nu cumva această tranzacţie se încadrează la categoria transferurilor/actelor frauduloase (în sensul Legii 85/2014).

Teoretic, licenţa a fost cedată fără să existe vreo implicaţie financiară, dar asta pentru că oficial licenţele nu se pot vinde, dar toată lumea din audiovizual ştie că nu există pomeni de acest fel. De obicei, cedarea licenţei este dublată de o cesionare a mărcii şi astfel se acoperă în bani şi acte valoarea întregii afaceri cedate.

În cazul LOOK TV, există o ciudăţenie: licenţa a fost la TRANSILVANIA LOOK SRL, iar marca la EUROMENTOR DEVELOPMENT SRL Cluj-Napoca (CUI: 13467572). Şi astfel, TRANSILVANIA LOOK SRL nu a încasat niciun ban din cedarea televiziunii. Cu toate acestea, nu cred că lichidatorul judiciar sau judecătorul sindic vor fi interesaţi de acest subiect!

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.430/1285/2018, al debitoarei TRANSILVANIA LOOK SRL Cluj-Napoca, este programat pe 18 septembrie 2018. Sursa: supervizor.ro

DOCUMENT ATAŞAT: TRANSILVANIA LOOK SRL - Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată