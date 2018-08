Trooper lansează primul video-single de pe albumul "Ștefan cel Mare - Poemele Moldovei"

Iată că așteptarea a luat sfârșit! Trooper, una dintre cele mai cunoscute și apreciate formații de muzică rock din România, lansează primul video-single de pe albumul „Ștefan cel Mare - Poemele Moldovei."

Piesa „Judecata" este lansează azi, 15 august, și prefațează cel de-al nouălea album al formației, intitulat „Ștefan cel Mare - Poemele Moldovei", care va apărea pe piață la data de 1 septembrie 2018. Albumul reprezintă partea a doua dintr-o trilogie care are ca subiect momente importante din istoria României și din care a apărut deja prima parte, albumul „Vlad Țepeș - Poemele Valahiei", lansat în anul 2009.

Vorbind despre acest album, Oscar declară: „Istoria a fost mereu o temă importantă în muzica noastră. Noul album continuă firesc povestea de acolo de unde am lăsat-o după ce am finalizat albumul 'Vlad Țepeș - Poemele Valahiei'. Sunt pagini de istorie care ne-au marcat copilăria și adolescența, sunt fapte care ne-au făcut să fim ceea ce suntem în prezent și am considerat că avem datoria să ducem aceste fapte mai departe, către generațiile care vin. Este important să știm cine suntem și de unde venim, să știm că nu am apărut din senin pe aceste pământuri și că nu suntem doar un fir de praf în vârtejul istoriei."

Videoclipul piesei „Judecata", primul single extras de pe noul album „Ștefan cel Mare - Poemele Valahiei", a fost realizat de prietenii de la The Big Film și oferă un prim episod din impresionanta poveste a domniei lui Ștefan cel Mare, unul dintre marii români ai tuturor timpurilor.