Trupul lui Andrei Gheorghe va fi depus, de joi, la Galeria Mobius, unde a fost deschisa si o carte de condoleante

Trupul neinsufletit al lui Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Bucuresti, unul dintre locurile bucurestene de suflet ale jurnalistului. O carte de condoleante a fost deschisa, pentru cei care vor sa isi scrie mesajul de ramas-bun.

"Va puteti lua ramas bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 Martie si Vineri 23 Martie, la Galeria Mobius, Str Mendeleev D.I. nr 2, Sector 1, Bucuresti. Dorinta exprimata in nenumarate ocazii a fost ca la moartea sa fie incinerat. Asadar, incinerarea are loc Sambata 24 martie, la Institutul de Medicina Legala Mina Minovici, ora 10 a.m.", au anuntat apropiatii lui Andrei Gheorghe, pe contul public de Facebook al acestuia.

Galeria Mobius a anuntat, in semn de doliu, ca isi suspenda activitatea in zilele urmatoare, pentru a-i aduce astfel un omagiu lui Andrei Ghoerghe. O carte de condoleante a fost deschisa la galerie, pentru cei care vor sa isi scrie mesajul de condoleante.