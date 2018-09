Tudor Chirilă: Adevărul din Piața Victoriei

Tudor Chirilă, participant la protestul diasporei din 10 august, a făcut un live pe facebook în care și-a expus ofurile legate de acest eveniment. Mesajul lui Tudor Chirilă a fost postat sub numele "Gânduri pentru țara noastră":

"Nu știu dacă e cel mai bun moment... e schizofrenică viața mea în momentul de față... vorbesc despre una și se întâmplă și alte lucruri", și-a început Chirilă live-ul.

"Nu am cum să uit faptul că acum o lună și ceva am fost într-o adunare într-o piață, Piața Victoriei, cu peste 100.000 de oameni. Am fost tratați cu gaze de Jandarmeria Română. A fost o intervenție brutală la adresa unor oameni care manifestau pașnic, iar acea manifestație s-a încercat a fi deturnată de niște grupuri de huligani. Mie mi se pare absolut absurd momentul ăsta în care trăim în care cei care au stat la baza ordinelor pe care Jandarmeria le-a avut de a reprima o manifestare pașnică la modul în care au încercat s-o reprime transformă această chestie într-o, de fapt, mare nevinonovăție pe care au avut-o toți cei din piață, pentru că am aflat acuma că Jandarmeria solicită DIICOT să cerceteze faptul că această manifestație a fost o tentativă de lovitură de stat."

E ca și cum primești un pumn în gură...

"Deci, de unde am primit gaze în ochi, am văzut copii, bătrâni... gaze în mijlocul mulțimii, am văzut jandarmi bătând oameni cu mâinile ridicate (...) iată că puterea încearcă cu tot dinadinsul să deturneze această manifestație în sensul unei lovituri de stat. Nu vi se pare absurd că hoțul strigă hoțul? E ca și cum primești un pumn în gură de la cineva și acel cineva se duce imediat le poliție și spune că tu l-ai lovit. Asta trăim!" a mai Tudor Chirilă.

"(...) Totul este cusut cu ață extrem de albă. Dar este trist că în România, în momentul da față, absurdul este la putere. Adevărul din Piața Victoriei se compune din toate porțiile de adevăr ale tuturor participanților la acele evenimente", este de părere solistul.