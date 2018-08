Tudor Chirila, in mijlocul celor atacati cu gaze lacrimogene: "Acest miting a fost subminat de la inceput"

Tudor Chirila s-a numarat printre protestatarii pasnici care au fost nevoiti sa respire gazele lacrimogene propagate de catre Jandarmeria Romana catre multimea de oameni stransa in Piata Victoriei, in seara zilei de 10 august, pentru protestul anti-guvernamental al Diasporei.

Actorul a povestit, intr-un mesaj publicat pe retelele de socializare, cum au decurs represaliile demarate de catre oamenii legii char si imporiva grupurilor pasnice de protestatari.

Tudor Chirila a fost prezent la protestul anti-guvernamental din Piata Victoriei si, martor fiind, a sustinut ca Jandarmii au actionat violent asupra oamenilor nevinovati, in loc sa ii calmeze pe atacatorii care au tulburat linistea mitingului.„Acest filmulet e din jurul orei 19 cand am primit si eu un val de spray impreuna cu alti manifestanti. Tocmai purtasem o discutie cu un „negociator", intrebandu-l de ce se raspandesc gaze fara motiv. Raspunsul a fost ca se arunca cu sticle de plastic si palete de ping pong. Am intrebat de ce mai devreme, cand un numar de manifestanti din prima linie (mai putini decat jandarmii) a incercat sa impinga gardul, au fost folosite gaze.

Nu de alta, dar s-au mai incercat fortari de garduri si la alte proteste si jandarmii au facut fata fara spray-uri. De altfel, mitingul a fost atat de mare incat niciodata intreaga manifestatie nu era la curent cu ce se intampla in colturile ei. Astfel ca in timp ce langa noi Mihail Sora isi facuse aparitia in partea dinspre Hunedoara erau lupte. Argumentul jandarmeriei cum ca nu s-a putut interveni pentru izolarea grupului violent de suporteri, interlopi sau ce-or fi fost, este o mizerie. Toata lumea isi aminteste cum au izolat galeriile in februarie 2017 cu efective mult mai mici.

Acest miting a fost subminat de la inceput. A fost un miting pasnic deturnat de unul sau mai multe grupuri violente de infiltrati cu contributia jandarmeriei, care a ales sa nu ii contracareze pe cei violenti, ci sa atace populatia. Grav. Foarte grav. Scuze pentru incorenta din filmulet. E mai greu cu piper pe trahee si in ochi", a scris actorul Tudor Chirila, in dreptul unui filmulet in care se afla la protest.

Actorul Marius Manole nu a lipsit de la protestul de vineri, 10 august, din Piata Victoriei. Acesta a si surprins intr-un filmulet momentul in care fuge alatuyri de alti manifestanti din calea gazelor lacrimogene.

El si-a acoperit nasul si gura cu un tricou, pentru a se proteja de efectul substantelor daunatoare.

"Pentru asta am sa fiu cu ochii pe voi .. !! Asta pentru colegii care vor ei sa fie directori in institutii si pentru colegii care in numele artei , lasa tara asta pe mainile hotilor.. stiti care e ghinionul vostru ? Ca noi in breasla stim cine sunteti si oricat de buni actori ati fi , sunteti partasi la ceva ingrozitor .. sper ca dormiti bine noaptea ! #onoaptefurtunoasa", a scris Marius Manole pe Facebook.