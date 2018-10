Tudorel Toader, decizie importanta privind noua sefa a DNA

Adina Florea ar putea afla astazi daca ministrul Justitiei va inainta propunerea sa presedintelui Klaus Iohannis. Adina Florea a fost propunerea ministrului Tudorel Toader pentru functia de procuror-sef al DNA, insa de la sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat aviz negativ.

Astazi, insa, Adina Florea ar putea sa afle daca ministrul Justitiei va inainta propunerea si presedintelui Klaus Iohannis, conform Romania TV. Tudorel Toader a anuntat vineri ca a primit avizul de la CSM, iar astazi il va analiza, urmand sa ia o decizie. "Avizul sectiei pentru procurori a CSM referitor la desemnarea dnei Adina Florea in functia de procuror-sef DNA a fost primit la MJ. Avizul va fi analizat in cursul zilei de luni, apoi se va decide referitor la procedura aflata in derulare !", a scris Tudorel Toader pe Facebook, vineri dimineata.