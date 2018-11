ACTUALIZARE: Stănescu: "PSD a făcut o mare greşeală. Ţuţuianu şi Neacşu nu au avut niciodată acţiuni împotriva partidului."

Vicepremierul, Paul Stănescu, susţine că PSD a făcut "o mare greşeală" prin decizia de excludere a senatorului Adrian Ţuţuianu şi a secretarului general al partidului Marian Neacşu.

"Cred că partidul a făcut o mare greşeală astăzi, poate cea mai mare greşeală pe care a făcut-o conducerea partidului astăzi. Eu sunt lângă doi colegi care au muncit în acest partid, care au merite deosebite. Niciodată nu au avut o acţiune împotriva Partidului Social Democrat şi, de aceea, eu chiar sunt lângă ei şi consider că e o mare greşeală", a afirmat Stănescu.

El a făcut această declaraţie alături de Adrian Ţuţuianu şi de Marian Neacşu, care au părăsit şedinţa Comitetului Executiv al PSD, în care s-a decis excluderea, înainte de finalizarea acesteia. Întrebat dacă se aşteaptă să fie următoarea "victimă" la viitoarea şedinţă a Comitetului Executiv, Stănescu a replicat: "Nu am nicio problemă".

------

ACTUALIZARE: Ţuţuianu şi Neacşu, excluşi din PSD. Ţuţuianu: "E o greşeală majoră"

Comitetul Executiv al PSD a votat astăzi cu 53 de voturi "pentru" şi 9 "împotrivă" excluderea din partid a lui Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu. Marian Neacşu a spus că este vorba despre o execuţie publică.

"Bineînţele că vom face contestaţie pentru că este o execuţie publică fără nciun sens, nu ni s-au adus niciun fel de acuzaţii, afirmaţii fără niciun fel de temei. Am devenit, pe nepusă masă, şi trădătorii partidului, şi oameni care negociau pe ascuns cu altcineva. E interesant cum am ajuns să trec dintr-o extremă în alta", a declarat Marian Necşu, conform News.ro.

La rândul său, Adrian Ţuţuianu a spus că este "un moment dificil", dar pe care-l anticipa.

"Este un moment dificil pe care-l anticipam. Cred că este o greşeală majoră şi cred că decizia de astăzi nu face altceva decât să arate că, în PSD, este sancţionat delictul de opinie. Eu m-am exprimat în cadrul partidului cu ceea ce am avut de reproşat şi conducerii partidului, şi Guvernului. Cred că PSD se îndreptă într-o direcţie greşită şi mai cred că un vot nu înseamnă că cei care au pierdut, cum suntem noi, nu au dreptate. Rămâne ca timpul să arate dacă noi am avut dreptate sau cei care au votat excluderea noastră", a afirmat Ţuţuianu, la finalul şedinţei.

Acesta a remarcat faptul că excluderea sa are loc la exact 20 de ani de la momentul intrării sale în PSD.

------

Senatorul PSD, Adrian Ţuţuianu, a declarat astăzi că nu va pleca din PSD, chiar dacă va fi dat afară de preşedintele partidului, şi a adăugat că are sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa şi celor care au semnat scrisoarea împotriva lui Liviu Dragnea.

Întrebat la Parlament dacă este adevărat că va fi dat afară din PSD de Liviu Dragnea la Comitetul Executiv de astăzi, alături de Marian Neacşu, Ţuţuianu a arătat că nu ştie despre acest lucru. Dacă va fi exclus, Ţuţuianu spune că nu va pleca din PSD: "Sigur că am sprijinul colegilor şi rămân membru al PSD. (...) Am văzut că sunt colegi mai inflamaţi, am văzut alţii care îndeamnă la calm, vom vedea cum se desprinde din cadrul CExN. Nu plec nicăieri, nici în alt partid, nu plec nici don PSD atâta timp cât am sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa şi ai colegilor care sunt semnatari ai scrisorii", a declara Adrian Ţuţuianu, potrivit Agerpres.

El a susţinut că termenul de "pucist" are o altă conotaţie decât cea care li s-a atribuit celor care i se opun lui Liviu Dragnea. "Noi nu avem niciun fel de armată în spate, nu vrem să preluăm conducerea statului, suntem înr-o dispută internă în cadrul partidului care trebuie să aibă un răspuns adecvat. Şi sper să fie un răspuns democratic şi nu unul care să nu ţină cont de interesele partidului".