Ucigasii invizibili: cele trei virusuri care pot decima lumea

"Ucigasii invizibili", o mini-serie de documentare care urmareste istoria si consecintele aparitiei a trei virusuri letale, a debutat duminica, 13 mai, la Discovery Channel.

Virusurile ne-au demonstrat cum pot sa ne influenteze nu doar sanatatea ci si evolutia si istoria. in ciuda puterii de adaptare a umanitatii si a progreselor majore din medicina, acesti ucigasi invizibili continua sa ucida milioane de oameni in fiecare an. Gripa, variola si Ebola se numara printre cele trei virusuri care au lasat cele mai multe decese in urma lor. Fiecare dintre cele trei a jucat un rol imposibil de uitat in istoria omenirii. Fiecare epidemie de gripa este o adevarata amenintare, variola a omorat mai multi oameni decat toate razboaiele din istoria omenirii, in timp ce Ebola socheaza si terorizeaza lumea de fiecare data cand apare.

Realizat pe parcursul a trei ani, documentarul Discovery prezinta in cele trei parti o calatorie in jurul lumii prin care telespectatorii inteleg modul in care virusurile ne-au influentat sanatatea si istoria, impactul biologic si social pe care il au asupra societatii noastre globale si munca incredibila dusa impotriva lor, se arata intr-un comunicat al Discovery Channel. in lupta lor continua cu oamenii, "Ucigasii invizibili" lanseaza o intrebare simpla: Castigam? Vom fi pregatiti cand va izbucni urmatoarea pandemie?

Premiera documentarului va avea loc duminica 13 mai, la ora 21:00 pe Discovery Channel. Seria "Ucigasii invizibili" cuprinde interviuri cu oficiali de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA, Organizatia Mondiala a Sanatatii, diverse Institute Nationale de Sanatate (NIH), Institutul National de Alergie si Boli Infectioase din SUA (NIAID), precum si informatii de la experti din cadrul Natiunilor Unite si experti in biosecuritate.

Prima parte a documentarului: GRIPA (premiera pe 13 mai la ora 21:00 pe Discovery Channel) cauta sa descopere impactul uimitor si putin inteles al acestui virus aflat in continua evolutie, adesea tragic subestimat de oameni ca fiind doar o ruda mai mica a simplei raceli. in fiecare an, cu sase luni inaintea fiecarui sezon preconizat de gripa, reprezentantii organismelor medicale mondiale se aduna pentru a incerca sa presupuna ce tulpina de virus va fi cea mai raspandita si sa determine care vaccin va fi cel mai de succes in tratarea celor afectati.

"Trebuie sa privim ca intr-un glob de cristal si sa putem spune: care dintre aceste mii si mii de tulpini s-ar putea raspandi peste sase luni? Apoi, nu ne mai ramane decat sa facem vaccinul potrivit.", explica Dr. David Morens, Senior Scientific Advisor, NIAID / NIH.

Acest episod al documentarului trateaza celebra pandemie care a avut loc in urma cu o suta de ani, intr-o epoca in care nu existau vaccinuri si in care gripa a ucis aproximativ 50-100 de milioane de oameni din intreaga lume, 700.000 doar in SUA. Datorita progreselor medicale, in ziua de astazi milioane de oameni de pe planeta au acces la vaccinuri antigripale, la preturi accesibile - desi multe persoane considera ca aceste vaccinuri sunt chiar factorul provocator - o convingere pe care oficialii medicali o combat cu tarie.

Partea a doua a documentarului, VARIOLA (premiera pe 20 mai la ora 21:00 pe Discovery Channel) spune povestea uneia dintre cele mai mari realizari medicale: eradicarea completa a celei mai grave boli cunoscuta omenirii, un flagel care a dus la un numar estimat de cinci sute de milioane de decese doar in secolul XX. Jurnalistul Michael Specter explica: "Probabil ca variola a ucis mai multi oameni decat toate razboaiele din istoria omenirii adunate la un loc".

Astazi, cu boala eradicata de aproape 40 de ani, acest virus temut si mortal se poate intoarce ca una dintre cele mai semnificative amenintari biologice cu care s-ar putea confrunta omenirea.

Ultima parte a documentarului, EBOLA (premiera pe 27 mai la ora 21:00 pe Discovery Channel), examineaza unul dintre cele mai mortale virusuri din lume. Raspandit prin contactul fizic cu fluidele corpului infectat - acest ucigas invizibil transforma compasiunea umana intr-o vulnerabilitate care ataca pe oricine incearca sa aiba grija de bolnavi. Episodul analizeaza modul in care a izbucnit o adevarata „furtuna epidemiologica perfecta" in Africa de Vest in 2014 intr-un spatiu unde practicile culturale, lipsa infrastructurii de sanatate publica si o mobilizare globala lenta au contribuit la dezvoltarea celui mai periculos focar de Ebola din istorie.

Seema Yasmin, epidemiolog al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA a afirmat: "Epidemia din Africa de Vest ne-a aratat ca trebuie sa fim gata in orice moment pentru ca o epidemie izbucnita oriunde pe glob, reprezinta un pericol pentru intreaga planeta." Acest episod dezvaluie si modul cum a fost dezvoltat si testat un vaccin intr-o cursa contratimp precum si succesul avut in stoparea epidemiei.