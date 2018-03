Udrea: E de toată jena ca „pozele cu Sebi şi Codruţa" să fie arătate „între patru ochi" lui Cristoiu în faţa camerei

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirmă într-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghiţă difuzat miercuri seară, că e de toată jena ca pozele lui Ghiţă cu pefa DNA Laura Codruţa Kovesi să fie arătate „între patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu în faţa camerei, pentru ca acesta să gireze cu credibilitatea lui, fără însă a fi făcute publice.

Ea afirmă însă că dacă sunt jocuri ca fostului deputat PSD să îi fie închise dosare, "e de toată sila". „Deci, dacă pozele nu sunt date "din onoare", aşa cum zicea deunăzi Ponta, atunci i-aş întreba, de ce pana mea le-aţi mai făcut??? De ce vorbiţi despre ele şi despre contextul în care le-aţi realizat??? E de toată jena să le arătaţi "intre patru ochi" domnului Cristoiu, în faţa camerei de filmat, ca să gireze cu credibilitatea domniei sale că există. Dacă vreţi să faceţi jocuri în continuare, gen „am poze dar nu le arăt dacă îmi închideţi toate dosarele pe care mi le-aţi inventat", e de toată sila", scrie Udrea.

Ea îşi începe postarea afirmând că a aşteptat, „ca tot românul, pozele cu Sebi şi Codruţa". Udrea spune ironic că îl invidiază pe Ghiţă că a fost aşa prevăzător, precizând că ea nu ar face aşa ceva cuiva cu care are o relaţie, fie şi doar de amiciţie. „Recunosc, acum în Postul Paştelui, că am păcătuit odată invidiindu-l pe Ghiţă că a fost aşa prevăzător şi a strâns dovezi ale imoralităţii şi chiar corupţiei lui Coldea, Kovesi şi alţii care acum pozează în fete mari. Apoi mi-am dat seama că nici acum, după toată experienţă trăită cu mincinoşi, laşi şi trădători, eu nu aş face aşa ceva: nu aş înregistra, nu aş face poze cu scopul de a le folosi cândva, nu aş strânge probe pe ascuns împotriva cuiva cu care am o relaţie, fie şi doar de amiciţie. Pentru că eu cred cu adevărat în onoare şi în cuvântul dat . Şi pentru mine contează ce ştiu eu despre mine, nu ce îşi închipuie alţii", ţine să precizeze fostul ministru.

Ea consideră că prin acest „joc", pozele devin esenţiale pentru dovedirea "imoralităţii" lui Kovesi. „Cu jocul acesta aţi făcut ca pozele să devină esenţiale pentru dovedirea cel puţin a imoralităţii lui Kovesi, deşi în realitate nimeni nu are nicio îndoială că era în gaşcă cu toţi „penalii" ei de azi. Chiar dacă prin 2014 când comenta pozele cu mine şi Bica, se jura că e fecioară şi că ea nu s-a văzut niciodată în privat cu oameni politici", conchide Elena Udrea. Sebastian Ghiţă i-a arătat jurnalistului Ion Cristoiu, cel care l-a intervievat, o fotografie din telefon în care susţine că apare şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) la el acasă, cerând ca imaginea să nu fie făcută publică. Omul de afaceri o acuză pe Laura Codruţa Kovesi că „nu spune adevărul" atunci când neagă toate „adevărurile" spuse de el.