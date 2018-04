Udrea spune ca nu vrea sa calce pe urmele lui Tutea, sa faca puscarie pentru un popor de idioti

Elena Udrea a lasat sa se inteleaga ca nu o sa se intoarca in tara daca instanta ii va mentine condamnarea cu executare in dosarul "Gala Bute". Intrebata daca intentioneaza sa revina in conditiile in care sentinta ii va fi nefavorabila, Elena Udrea l-a citat pe Petre Tutea si a precizat ca nu doreste sa ajunga in situatia regretabila a marelui filosof roman.

"Eu stiu ca pentru foarte multi nu conteaza daca eu sunt sau nu vinovata in dosarul acesta. Conteaza doar sa ajung la puscarie. Eu nu as vrea sa ajung sa il citez pe Tutea, care spunea: cat de prost am fost sa sufar 13 ani in puscarie pentru un popor de idioti. N-as vrea sa cred ca pentru niste oameni care, doar ca sunt plini de frustrari si ca nu au reusit in viata, eu sa ajung sa fac puscarie nevinovata. Am fost unul dintre cei mai buni ministri pe care i-a avut aceasta tara. Nimeni nu ar fi putut sa faca Gala Bute. Eu nu vreau sa le fac pe plac judecatorilor. Eu nu am de gand sa spun ca nu stiam de Gala Bute doar ca sa ma apar in fata unei instante croite sa ma execute. Nu! Eu am fost un ministru bun, care s-a implicat. Am facut lucruri pe care mi le asum. Unde am incalcat legea? Ca a boxat Bute in Romania?" Pentru ca raspunsul nu a fost unul clar, fara echivoc, moderatorul emisiunii a revenit cu intrebarea, iar raspunsul lui Elena Udrea lasa de inteles ca nu are de gand sa revina in tara. "Eu cred ca v-am raspuns la intrebare. Momentan, am aceste probleme medicale. O sa vedem ce decide instanta".