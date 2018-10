Uleiul făcut în casă care elimină 92% din celulele tumorale ale plămanilor cu un puternic efect antiseptic și ajută tensiunea arterială să revină la normal

Uleiul de cimbru, condiment popular de origine mediteraneana, este folosit in medicina ayurvedica si in medicina traditionala datorita antioxidantului puternic pe care il contine, cat si datorita proprietatilor sale antibacteriene si antifungice (de eliminare a candidei).

Principala componenta a uleiului de cimbru este timolul, un antiseptic, antiviral si antifungic puternic. Timolul apartine unei clase naturale de compusi numiti "biocide", substante cunoscute pentru capacitatea lor de a distruge organismele daunatoare. Potrivit studiilor centrate pe proprietatile acestui ulei-minune, acesta ucide bacilul antrax, bacilul febra tifoida, meningococcus, agentul responsabil de tuberculoza si este activ impotriva bacteriilor salmonella si stafilococ.

Insa, cea mai importanta descoperire cu privire la acest elixir releva incredibila sa capacitate de a ucide pana la 97% din celulele canceroase pulmonare. Cercetarile au aratat ca daca se amesteca cimbru si ulei de masline, acest amestec va spori disponibilitatea hidroxitirozolului, cel mai puternic compus anticancer din uleiul de masline. Acesta ar putea fi motivul pentru care grecii au aproximativ jumatate din rata de cancer, comparativ cu SUA si restul Europei. Datorita puterii sale miraculoase de a lupta cu celulele canceroase, cercetatorii turci sustin ca acest ulei "poate fi un candidat promitator in dezvoltarea de noi medicamente terapeutice si pentru tratamentul can.cerului de san."

Beneficiile uleiului de cimbru nu se opresc aici. Acesta are multe alte proprietati care il ridica la rang de panaceu:

- intareste nervii, memoria, combate senzatia de epuizare si depresie / intareste sistemul imunitar / ajuta in lupta impotriva racelii, gripei, infectiilor si frisoanelor / este un stimulent bronsic si pulmonar / ajuta in probleme circulatorii / combate durerile musculare si reumatismul.

Atentie - Uleiul de cimbru este foarte puternic si nu trebuie utilizat in timpul sarcinii sau in caz de hipertensiune arteriala. Din cauza fenolilor (carvacrol si timol), acesta poate provoca iritatii ale pielii!