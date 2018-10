Un apel 112 i-a pus pe politisti in stare de alerta. Ce-au descoperit la fata locului intrece orice imaginatie

Un apel 112 i-a pus pe politisti in stare de alerta! Bineinteles, acestia s-au deplasat imediat la fata locului, pentru a rezolva problema in cel mai scurt timp, numai ca - atunci cand au ajuns - au avut parte de o surpriza uriasa. Au intrat in scara de bloc si au ramas inmarmuriti. De pe scarile care duceau la etajul superior ii privea, blajina, o... vaca.

Pe pagina de Facebook "Politistii au umor" este redata respectiva intamplare, din perspectiva oamenilor legii care au avut parte de aceasta surpriza colosala. "Imagineaza-ti ca esti politist si primesti un apel 112. Tulburarea ordinii si linistii publice intr-o scara de bloc. Te gandesti ca niste vecini pusi pe scandal sau niste copii mai galagiosi nu au ce face la ora aia si, cand ajungi, dai de EA. Ce te faci?

te prezinti si ii soliciti pe un ton ferm sa paraseasca scara

o conduci afara din bloc si o rogi sa inceteze

ii explici ca nu e frumos sa bata la usi si apoi sa fuga"

Comentariile lasate de vizitatorii paginii sociale s-au inscris, fireste, in aceeasi nota hazlie:

"Saraca vaca. Poate isi cauta boul in scara de bloc. Trebuia sa bateti la toate usile sa intrebati daca nu au vreun bou in locuinta", a propus cineva.

"O duci la sectie, o interoghezi si apoi ii aplici o amenda, sa stie vaca pe unde are voie si nu are voie sa umble",nu s-a lasat mai prejos un alt internaut.

"Saracuta, o fi crezut ca ajunge in parc, la iarba verde. De urcat nu e problema dar sper ca nu s-a ranit la coborare. Stapani iresponsabili, laptele e bun dar ingrijirea e prea grea", a fost mutata discutia in alt plan.

"Varianta d) chemi in ajutor un veterinar pentru a o scoate din bloc fara probleme, apoi il cauti pe boul de stapan si ii dai amenda", a concluzionat un alt vizitator al paginii de Facebook.