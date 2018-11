Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in judetul Arges

Alina Gorghiu confirma ca a fost in "sufrageria" lui Vlase Alina Gorghiu a confirmat că a participat marţi seara la ziua onomastică a directorului SIE, Gabriel Vlase. Citește mai departe...

ANM: Temperaturile medii nu trec de 8 grade Celsius in noiembrie. Cresc sansele de ploaie Temperatura medie multianuala a lunii noiembrie nu mai depaseste 8 grade Celsius decat, poate, in zona litoralului, in timp ce la nivel de precipitatii acestea vor fi in usoara crestere fata de octombrie, reiese din prognoza meteorologica a perioadei analizate, publicata de Administratia Nationala d ...

Zodiile care fac cele mai bune perechi. Cu ele trebuie sa ai o relație! Dacă ai tot încercat să ai o relație amoroasă fericită și stabilă, dar ai tot eluat, probabil e de vină zodia partenerului ales. Astrele influențează nativii și îi face compatibili sau incompatibili. Citește mai departe...

Un tren a ramas blocat pe sine in Timis. Traversele de cale ferata au luat foc Un tren Interregio pe relatia Timisoara - Bucuresti a ramas blocat pe sine, miercuri, mai bine de o ora, pe raza localitatii timisene Chizatau, dupa ce mai multe traverse au luat foc miercuri dupa-amiaza, in urma unui incendiu de vegetatie uscata.

Tren blocat pe sine. Traversele de cale ferata au luat foc din cauza unui incendiu Un tren Interregio pe relaţia Timişoara - Bucureşti a rămas blocat pe şine mai bine de o oră, pe raza localităţii timişene Chizătău, după ce mai multe traverse au luat foc miercuri după-amiaza, în urma unui incendiu de vegetaţie uscată. Citește mai departe...

Gata, vine iarna! Ploi, lapovița și ninsori. Prognoza pentru noiembrie 2018 Temperatura medie multianuală a lunii noiembrie nu mai depăşeşte 8 grade Celsius decât, poate, în zona litoralului, în timp ce la nivel de precipitaţii acestea vor fi în uşoară creştere faţă de octombrie, reiese din prognoza Citește mai departe...

Catalin Maruța, mesaj pentru Florin Busuioc: ”Abia aștept sa-l revad pe canapea…” Cătălin Măruță, realizatorul emisiunii ”La Măruță”, i-a transmis un mesaj, pe pagina de socializare, lui Florin Busuioc, nimeni altul decât colegul lui de la ProTV. Măruță, care l-a avut invitat pe Busuioc în emisiunea lui, îi transmite actorului că-l așteaptă pe celebra canapea din studio. ”Uneori, viața ne surprinde cu furtuni neașteptate, dar e important […] The post Cătălin Măruță, mesaj pentru Florin Busuioc: ”Abia aștept să-l revăd pe canapea…” appeared first on Cancan.ro.

Mihai Ciolacu și Mihai Tudose, chemați in biroul lui Liviu Dragnea SURSE Mihai Ciolacu și Mihai Tudose se află în acest moment în birou la Liviu Dragnea. Întâlnirea vine după participarea celor ...

Cum iti dai seama daca piperul negru pe care-l cumperi e falsificat. E un test foarte simplu! Pentru a ieftini costul piperului negru, deseori acesta conține adaosuri ascunse, cum ar fi amidon, cretă și altele. Multe gospodine se plâng că piperul negru măcinat nu mai este astăzi ca cel de altădată. Citește mai departe...