Un bărbat a fost arestat după ce a căutat pe Dark Web o fetiţă pe care să o ucidă şi să o mănânce

Un bărbat din Texas a fost arestat după ce a postat un anunţ pe Dark Web, prin care căuta o fetiţă pe care să o ucidă şi să o mănânce.

Nathan Barter, în vârstă de 21 de ani, a fost arestat zilele trecute în SUA, în urma unei misiuni sub acoperire. Poliţia a descoperit anunţul, în care autorul scria că este în căutarea cuiva care „este interest să îl lase să comită acte de necrofilie şi capitalism". Eventualii doritori îl puteau contacta pe două adrese de mail. Un poliţist sub acoperire a răspuns, spunându-i tânărului că este interesat de mesaj. Răspunsul tânărului a venit imediat. „Drăguţ! Eu sunt în Texas acum. Ce vârstă are fiica ta? O putem ucide?", a scris tânărul în mesaj.

Barter i-a mai spus agentului sub acoperire ce ar dori să îi facă fetiţei şi a venit cu un plan despre cum ar putea ucide. El i-a spus poliţistului să cumpere haine noi pentru fată şi un telefon de unică folosinţă, adăugând că trebuie să declare la poliţie că fata a fugit de acasă. „Nu mă voi răzgândi. Chiar vreau să fac asta", a mai scris tânărul în mesaj. El a fost arestat în timp ce era pe drumul pentru a o cunoaşte pe fetiţa şi pe pe părintele acesteia la un hotel. Poliţia a găsit asupra sa un cuţit şi un sac de plastic.

Tânărul se află în arest şi va fi judecat, informează Fox News. Dark Web este partea semi-ascunsă a Deep Web-ului, numit şi Invisible Web sau Deepnet. Acesta este de 400-550 de ori mai mare decât internetul care poate fi accesat (Surface Web).