Un barbat de culoare s-a prabusit in aeroport. Cand si-au dat seama ce face multi au inceput sa planga

Barbatul a cazut in genunchi in mijlocul unui aeroport in SUA si toti ochii s-au indreptat imediat catre el. Apoi oamenii din jur si-au dat seama ca se ruga. In spatele lui se aflau o femeie si trei copii si martorii si-au dat seama ca era vorba de o revedere dupa mult timp de dor si suferinta.

Barbatul cu pricina era Dyan, un sudanez care, in 2012, a fugit din calea razboiului impreuna cu familia, iar in acel haos a fost despartit de sotie si copii. Din pacate certificatul lor de casatorie a fost distrus si nu mai existau dovezi ale vietii lor in comun. Sotia lui, Alik, a fost considerata mama singura si pentru ca era si insarcinata cu al treilea copil, a ajuns in SUA.

Barbatul a ramas in Africa intr-o tabara de refugiati si, fiind considerat un barbat singur, fara familie, nu avea nicio sansa sa ajunga in SUA. Intre timp, sotia lui le-a cunoscut pe Molly si Claire, doua voluntare care ajutau refugiatii americani, iar in prezenta lor a dat nastere celui de-al treilea copil.

Cea mai mare dorinta a mamei si a copiilor ei era sa-l vada pe Dyan, insa acest lucru era aproape imposibil. Cele doua voluntare au apelat la ambasade, la organizatii caritabile si la Biserica in incercarea de a le readuce tatal celor trei copii. Cel mic, nici nu il cunoscutse vreodata. Eforturile lor au dat roade abia in 2016. Copilul cel mic avea deja trei ani si stia de tatal lui doar din povestile mamei. Povestea revederii a facut inconjurul lumii dupa ce a fost publicata pe The North Hill.