Un barbat si-a violat baiatul! Copilul era facut cu sora lui

Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au documentat activitatea infractionala a unui barbat banuit de comiterea infractiunii de viol, fapta savarsita in anul 2014.

Cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, de 34 de ani, din Priboiu, banuit de comiterea infractiunii de viol. Potrivit Politiei, in perioada ianuarie-iunie 2014, „prin constrangere si profitand de imposbilitatea partii vatamate de a se apara sau de a-si exprima vointa, barbatul ar fi obligat un baiat minor, in varsta de 8 ani, sa intretina raporturi sexuale cu el". Mai mult, oamenii legii au stabilit ca baiatul ar fi copilul sau, nascut in urma raporturilor sexuale pe care suspectul le-a intretinut cu sora sa.

„Avand in vedere faptul ca exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada 2004-2005, banuitul ar fi intretinut relatii sexuale cu sora sa (mama minorului) a fost dispusa o expertiza genetica judiciara. Potrivit raportului de expertiza genetica judiciara, intocmit de Institutul National de Criminalistica-Serviciul Biocriminalistica din cadrul I.G.P.R., s-a conturat ipoteza ca barbatul este tatal biologic al persoanei vatamate", precizeaza IPJ Dambovita.

In cauza, politistii continua cercetarile sub coordonarea si supravegherea procurorului de caz. Banuitul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca pe parcursul acestei zile sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pucioasa cu propunere de arestare preventiva. „De asemenea, politistii specializati in investigatii criminale au descins la locuinta acestuia. In urma perchezitiei domiciliare, au fost ridicate mijloace materiale de proba, iar banuitul a fost condus la sediul inspectoratului pentru audieri", mai precizeaza IPJ Dambovita.