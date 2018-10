Un deputat PSD propune acordarea unui concediu platit pentru divort

Persoanele care divorteaza sa primeasca trei zile de concediu platit, prevede un proiect legislativ initiat de deputatul PSD Georgian Pop.

Concediul pentru divort ar trebui sa se acorde pentru a veni in sprijinul celor ce trec prin aceasta situatie, pentru acomodarea la noua situatie din viata lor, se arata la articolul 1 al proiectului Legii concediului pentru divort. Acesta a fost inregistrat la Senat pe 9 octombrie.

Indemnizatia pentru concediul pentru divort se plateste din fondul de salarii al firmei si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective. De ea beneficiaza persoanele asigurate in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.

"Concediul pentru divort se acorda la cerere, de catre angajator, in urmatoarele 4 saptamani de la data constatarii, dupa caz, a pronuntarii divortului", se arata in initiativa legislativa.

Potrivit expunerii de motive, rata divortului din Romania, raportata la numarul casatoriilor, este in medie de 25%, pentru perioada 1990-prezent. "Mai exact, in ultimele doua decenii aproximativ una din patru casnicii a sfarsit prin divort", se arata in document.

"Prin oferirea unui concediu pentru divort de 3 zile platite, statul poate ajuta la diminuarea efectelor negative ale divortului prin sprijinul acordat in acomodarea la noua situatie de viata.

Aceste zile libere pot fi folosite de cei ce au incheiat o casatorie pentru solutionarea problemelor pe care noua situatie familiala le aduce: de la cele obiective precum probleme administrative sau locative, pana la cele subiective ce tin de relatia cu copiii sau de nevoia de deconectare", arata deputatul PSD Georgian Pop.