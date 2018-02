Un detinut din România ii scrie lui Frans Timmermans despre munca fortata la care e supus pentru a fi eliberat conditionat

Referitor la un caz social, despre care Ziuanews a mai scris, redam in cele ce urmeaza scrisoarea deschisa a lui Marian Mohan, detinut la Penienciarul Tulcea, catre Frans Timmermans, Vicepresedinte CE.

Scrisoare deschisa catre Excelente lor:

Dn. Frans Timmermans, Vicepresedinte al C.E.

D.na Stella Ronner-Grubacic, Ambasador al Olandei la Bucuresti

Am vazut preocuparea Domniilor voastre pentru democratia din Romania, precum si pentru conditiile specifice de aplicare a legilor privind persoanele private de libertate.

Dar ce parere aveti despre munca fortata ce trebuie prestata pentru a putea fi eliberat conditionat?

In zadar ai un comportament corespunzator in penitenciar si chiar daca ti-ai indeplinit fractia minima obligatorie din pedeapsa nu vei fi eliberat conditionat pentru ca nu ai mincit.

Despre ce aminteste aceasta stare de fapt ? Despre celebrul "arbeit macht frei " inscris deasupra portilor de intrare in lagarele de munca naziste. Iata deci o prevedere cu caracter nazist in legislatia romaneasca.

Aceasta conditie permite arbitrariul angajatilor din penitenciare in a da de munca sau nu detinutilor.

Eu sunt in aceasta situatie. Ma numesc Marian Mohan, nascut la 28 august 1953. Datorita varstei si bolilor cronice de care sufar m-au declarat inapt de munca. Am facut expertiza pe cheltuiala proprie la un Laborator de Medicina Muncii agreat de A.N.P. care m-a declarat apt pentru munci usoare. Si ce folos ?!

De munca nu mi s-a dat, desi am solicitat, pentru ca asa au vrut ei, funcionarii publici din penitenciar.

Am indeplinit fractia minima obligatorie din pedeapsa, am facut trei cereri de eliberare conditionata, toate respinse pe motiv ca nu pot beneficia de aceasta fractie pentru ca nu am muncit.

Concluzia, ideile naziste sunt prezente in legi din Romania astfel incat numai munca sa te poata elibera.

Nimic nou sub soare !

Cu deosebita consideratie,

Marian Mohan (de meserie jurist), detinut in Penitenciarul Tulcea, aflat ocazional in prezent, in Spitalul Penitenciar Jilava