Un doctor şi-a împărţit salariul cu infirmierele care s-au trezit cu bani mai puţini

Situație incredibilă în Vrancea. Impresionat de situația colegilor care au primit salarii mai mici odată cu aplicarea noilor reglementări legislative, un doctor a făcut un gest ce a uimit pe toată lumea.

Medicul Mircea Duțescu, de la Spitalul de Psihiatrie din comuna Dumbrăveni, nu a putut să rămână indiferent și a decis să își împartă salariul cu cei care s-au trezit cu veniturile scăzute. Informația a plecat de la o angajată a spitalului, care a postat pe pagina de Facebook un mesaj de mulțumire pentru medic.

"Acesta este un om cu suflet de aur căruia îi dorim sănătate și viața lunga, mulțumim din suflet domnule doctor pt gestul dumneavoastră, nu a făcut nimeni în ţara ce ați făcut dumneavoastră pt noi. Personalul auxiliar medical de la Dumitresti vă mulțumește din suflet singurul medic care a împărțit salariul cu noi", a scris pe Facebook Ramona Stănilă.

Infirmiera a explicat la Realitatea TV cum s-a ajuns la situaţia ca unul dintre medici să-şi împartă o parte din salariu: "Am pierdut 800 lei la salariu. Am cerut explicaţii, mi s-a răspuns că aplică legea. Mai bine de 30 colegi sunt în situaţie asemănătoare. Am participat la protestele spontane, să vedem ce urmează", a spus Ramona Stănilă, infirmiera de la spitalul de psihiatrie Dumbrăveni.