Un important chirurg, impresionat de cazul acestei tinere: "Avea 30 de kilograme si nimeni nu-i mai dadea nicio sansa"

In spatele usilor de spital se ascund povesti incredibile si cazuri care au socat pana si lumea medicala, pacienti care au ramas in memoria doctorilor si a personalului medical, dar si adevarate minuni pe care medicii au reusit sa le faca pentru cei care, la un moment dat, erau lipsiti de speranta.

Un astfel de caz a existat si in Iasi. Este vorba despre o pacienta care a ramas in memoria colectiva a cadrelor medicale de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi, care a fost supusa unei interventii chirurgicale atunci cand nimeni nu mai credea ca acest lucru este posibil.

In urma cu aproximativ doi ani, medicii Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" au facut un lucru pe care multi il considerau imposibil. Astfel, ei au efectuat un transplant renal la o pacienta in varsta de 20 de ani, care suferea de o boala de rinichi de la varsta de sapte ani. Chiar daca nimeni nu-i mai dadea vreo sansa la o astfel de interventie chirurgicala, medicii ieseni s-au incumetat, gasind un rinichi compatibil. Chirurgul Corneliu Morosanu povesteste cum pacienta, care nu stia cum este sa traiasca fara dializa, a venit fara speranta la Spitalul Parhon, unde a primit vestea ca va fi supusa unui transplant renal. Interventia era cu atat mai dificila, incat pacienta facea dializa de la varsta de sapte ani, iar, din aceasta cauza, suferea si de nanism, cantarind doar 30 de kilograme.

"Cel mai mult m-a impresionat cazul acestei fete care atunci avea 20 de ani si avea 30 kg. Pacientii care sufera de insuficienta renala din copilarie nu mai cresc si sufera de nanism. Aceasta fata facea dializa de la varsta de sapte ani, deci avea 13 ani de dializa. Practic, aceasta nu stia cum e viata fara dializa. Pacienta se afla pe lista noastra de asteptare pentru transplant si s-a ivit o oportunitate, un rinichi compatibil. Aceasta era din judetul Suceava si cand a ajuns la spital era lipsita de incredere. M-a intrebat daca la ea se mai poate face transplant, pentru ca a fost in alte centre si i s-a spus ca acest lucru e imposibil de realizat. Era foarte neincrezatoare si i-am spus ca e posibil acest lucru, ca vom incerca sa facem transplantul. Astfel, s-a efectuat interventia, iar evolutia a fost foarte buna. Acum au trecut mai bine de doi ani de la acest transplant renal. In acest moment, fata care a beneficiat de transplant renal duce o viata normala", a povestit chirurgul Corneliu Morosanu, coordonatorul echipei de transplant renal din cadrul Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi.

Atunci cand vorbim despre numarul de transplanturi renale care s-au efectuat, pana acum, in 2018, putem spune ca situatia s-a imbunatatit in ultimele luni ale anului. Astfel, pana in prezent, la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi s-au efectuat nu mai putin de 22 de transplanturi renale. Dintre acestea, noua au fost efectuate de la donator cadaveric, in timp ce 13 interventii chirurgicale au fost efectuate de la donator viu.

De precizat este ca, in permanenta, pe lista de asteptare se afla peste 400 de persoane, care spera la o viata normala. Totodata, de cele mai multe ori, pacientii care fac dializa mai mult de cinci ani nu mai pot fi supusi unei astfel de interventii. Astfel, singura solutie pentru acestia ramane dializa, care scade calitatea vietii pacientilor in mod vizibil.