Un judecător acuză: În activitatea mea am găsit documente cu nume de procurori acoperiți

Judecătorul Constantin Udrea, de la Curtea Militară de Apel, a declarat într-un interviu că de-a lungul activităţii sale a găsit documente ce conţineau nume de procurori acoperiţi, ofiţeri ai SRI, însă nu a intervenit niciun organ competent pentru a remedia situaţia.

„În decursul activităţii mele, am găsit documente - vă daţi seama, nu pot vorbi deocamdată, înseamnă să devoalez un secret de stat -, am găsit nume de procurori acoperiţi, ofiţeri ai SRI. Am spus acest lucru în mijloace publice, media, la televiziunea naţională. Nimeni n-a vrut să intervină. Există ( procurori acoperiţi -n.r.), sunt documente în sensul acesta. Şi acelaşi procuror general ( Augustin Lazăr -n.r.) a spus că nu există protocoale. Uitaţi-vă că unul dintre ele chiar el l-a semnat, din 2016. E declasificat acum. De aceea se zbat ca peştele pe uscat să nu se treacă la niciun demers", a declarat judecătorul Constantin Udrea, pentru Mediafax.

Judecătorul colonel magistrat a vorbit şi despre protocoalele secrete care, arată acesta, i-au permis ofiţerului SRI să conducă un proces penal.„În loc ca procurorul să conducă procesul penal, prin manipularea probei, modalitatea prin care vă spuneam, o conduce SRI. Aceste lucruri sunt inadmisibile. Ceea ce mă surprinde este că susţinătorii protocoalelor, nu numai semnatarii - susţinătorii care sunt din rândul procurorilor, am înţeles că sunt şi din rândul unor judecători sau unora din presă - nu vin cu argumente: ,,Domnule, acest protocol este viabil este în concordanţă cu Constituţia, este strict secret pentru că iată ce interese majore proteja", a declarat Constantin Udrea.

Judecătorul colonel magistrat de la Curtea Militară de Apel Bucureşti a dat detalii despre echipele operative mixte, despre manipularea probelor, dar şi despre care ar trebui să fie, în viziunea sa, soarta protocoalelor secrete.