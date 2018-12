Un nou CEx la PSD cu tensiuni, scandaluri si decizii controversate

Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit, luni, la Palatul Parlamentului, intr-o sedinta care a durat aproximativ 3 ore.

Desi pe agenda figurau teme precum situatia organizatiilor din care au plecat parlamentari si proiectul de buget pe anul viitor, premierul Viorica Dancila a anuntat la finalul intalnirii ca social democratii au votat, in unanimitate, ca articolele declarate constitutionale din Codul Penal si cel de Procedura Penala sa fie promulgate printr-o OUG.

"A fost o discutie despre o OUG despre Codurile Penale si de Procedura Penala. Este vorba despre articolele declarate constitutionale. Nu pot sa va dau mai multe explicatii, trebuie sa vedem cum ne incadram in normele legale. Am vorbit ca pentru ceea ce s-a declarat constitutional sa dam ordonanta de urgenta", a declarat Viorica Dancila.

Apoi, informatia a fost confirmata si de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precum si de liderul PSD, Liviu Dragnea.

Ambii au declarat ca "urgenta" acestei ordonante este data de faptul ca adoptarea Codurilor Penale dureaza foarte mult.

"Suntem in ipoteza in care proiectul de lege treneaza de multa vreme si atunci vedem, la nivel de Guvern, daca stam pe loc cu partea constitutionala si va veni Parlamentul si va modifica partea neconstituionala, o va trimite la promulgare, presedintele sta in termenul pentru promulgare, o va ataca probabil la CCR si va veni vara", a foat explicatia lui Toader.

La randul sau, Dragnea a spus ca "Este o istorie care nu se mai termina si am decis ca pe articolele declarate constitutionale sa fie OUG".

Anterior, deputatul Catalin Nechifor, care a plecat din PSD in partidul lui Victor Ponta, afirmase ca are informatii ca guvernul pregateste o ordonanta de urgenta privind Codul Penal si de Procedura Penala iar in ea se vor strecura unele prevederi vizand amnistia si gratierea.

Ziare.com a transmis principalele momente si declaratii in format LIVE text:

17:46 -

Liviu Dragnea face declaratii

- S-a discutat in CEx acest subiect, la propunerea unui coleg, i s-a transmis prim ministrului si domnului ministru. Este o istorie care nu se mai termina si am decis ca pe articolele declarate constitutionale sa fie OUG.

- Mai aveti majoritate? Majoritatea din Camera Deputatilor se va vedea la primul vot. In plenul parlamentului nu exista nicio problema.

- Daca sunteti siguri de majoritate, de ce nu asteptati sa treaca in Parlament Codurile Penale si adoptati OUG? Foarte tare logica. Tocmai v-am spus ca acest proces se lungeste foarte mult si de aceea am decis sa dam OUG.

- Despre noul fond de investitii: Este vorba de investitii pentru administratia locala. S-a discutat si la Neptun, dar bineinteles ca nu mai tineti minte. Sunt 10 miliarde de euro. E o chestiune noua in Romania si nu vreau sa discut ca alti colegi, ce va fi, cand va fi. Ministrul Finantelor o sa va explice mai bine.

- Mai discutati despre bugetul pe 2019? Daca termin in timp util conferinta de azi, incep discutiile din aceasta seara. Guvernul ne-a asigurat ca ajunge in Parlament pe 13 decembrie.

17:34 -

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, face declaratii

- Vom vedea in ce masura putem transpune articolele declarate constitutionale intr-o ordonanta de urgenta.

- OUG va cuprinde doar articolele declarate constitutionale de CCR. Solutia CCR se transpune in lege justificand urgenta ordonantei.

- Suntem in ipoteza in care proiectul de lege treneaza de multa vreme si atunci vedem, la nivel de Guvern, daca stam pe loc cu partea constitutionala si va veni Parlamentul si va modifica partea neconstituionala, o va trimite la promulgare, presedintele sta in termenul pentru promulgare, o va ataca probabil la CCR si va veni vara.

- Nu s-a discutat despre amnistie si gratiere.

- Articolele declarate neconstitutionale din Codurile Penale ajung in Parlament, in niciun caz in Guvern.

- Se va ajunge la anumite solutii in unele dosare? Imi cereti sa arata efectele inainte sa vad solutia. Sa vad continutul modificarii si apoi efectele.

- Ce efecte asteptati dup a OUG? Un efect benefic.

17:15 -

Premierul Viorica Dancila face declaratii:

- Am discutat despre programul de guvernare. Am promis ca voi veni cu o evidenta a programului de guvernare, cu punctele care au fost realizate si cu ce nu s-a realizat.

- A fost o discutie despre o OUG despre Codurile Penale si de Procedura Penala. Este vorba despre articolele declarate constitutionale

- Nu pot sa va dau mai multe explicatii, trebuie sa vedem cum ne incadram in normele legale. Am vorbit ca pentru ceea ce s-a declarat constitutional sa dam ordonanta de urgenta.

- Articolele declarate neconstitutionale vor veni din nou in Parlament.

- Nu pot sa dau un termen, nu stiu cand va fi data aceasta OUG.

- (Despre ministrii de la Transporturi si Dezvoltare) Asteptam decizia CCR. M-au uimit declaratiile domnului presedinte care a venit cu acele acuzatii si jigniri, care nu trebuie facute impotriva unei femei premier si impotriva niciunei femei. Aceste declaratii nu sunt demne de un presedinte si adancesc falia dintre institutia prezidentiala si premier.

- Am discutat cu domnul presedinte la telefon, i-am spus ca astept o motivatie, dar eu cred ca atunci cand refuzi pe cineva sa ai un argument. Ma asteptam ca pe baza respectului reciproc sa imi dea asemenea explicatii.

- In momentul in care spui ca "femeia aceasta nu stie cum functioneaza statul", aceste declaratii nu sunt demne de un presedinte. Aceste lucruri nu trebuie sa aiba loc in Romania.

- Eu cred ca nu presedintele trebuie sa faca evaluarea premierului sau a ministrilor.

- Eu cred ca Guvernul trebuie sa isi canalizeze energia pentru aplicarea programului de guvernare.

- (De ce s-a discutat despre OUG in partid si nu in guvern?) Repet, suntem un guvern politic, avem sustinere politica din partea PSD ALDE.

- Se va infiinta un nou fond de investitii? Acest fond de investitii vrem sa il avem in bugetul pe 2019, pe fiecare localitate in parte, cu doua proiecte, legate de apa, canal. Vrem sa facem acest fond de investitii locale.

17:14 - In schimb, deputatul Catalin Nechifor, care a plecat din PSD in partidul lui Victor Ponta, a declarat ca are informatii ca guvernul pregateste o ordonanta de urgenta privind Codul Penal si de Procedura Penala iar in ea se vor strecura unele prevederi vizand amnistia si gratierea.

17:07 - Guvernul va da OUG pentru Codul Penal si pe Codul de Procedura Penala, anunta Digi24. Florin Manole, deputat PSD, afirma insa ca nu are informatii despre acest subiect. "Nu am aceasta informatie. Nu as putea sa comentez ceva ce nu cunosc", a declarat Manole.

17:00 - Sedinta CEx s-a incheiat, transmit televiziunile de stiri. Urmeaza ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa iasa la declaratii.

16:45 - Liviu Dragnea a vorbit in sedinta CEx despre un fond de investitii de 10 miliarde de euro. Declaratia vine in contextul in care Guvernul a decis sa suplimenteze bugetul Ministerului Muncii cu 43,2 miliarde de lei din Fondul de rezerva, pentru plata pensiilor, informeaza Digi24.

16:30 - Marcel Ciolacu a iesit de la sedinta. "Sub nicio forma, eu niciodata n-o sa votez o motiune de cenzura impotriva propriului partid", le-a spus el jurnalistilor, sustinand ca Oprisan e invidios pe el fiindca a avut un scor electoral mai bun la ultimele alegeri.

"Sa stea linistit ca nu plec din partid si o sa am un scor mai bun decat el", a adaugat Ciolacu.

15:02 - Marian Oprisan i-a acuzat pe Marcel Ciolacu si pe Mihai Tudose ca ar fi oamenii "statului paralel" si a cerut sanctionarea lor, au transmis surse citate de Digi24. Cei doi sunt pe lista disidentilor care au cerut in scris demisia lui Liviu Dragnea, alaturi de Adrian Tutuianu si Marian Neacsu. Spre deosebire de ultimii doi, ei nu au fost exclusi din partid.

15:00 - Sedinta conducerii PSD este tensionata, nu este exclus sa se discute chiar despre plecarea lui Liviu Dragnea de la sefia Camerei Deputatilor, transmite Realitatea TV.

Lia OLguta Vasilescu a fost acuzata ca ar vrea sa voteze pentru motiunea de cenzura si caderea guvernului Dancila, transmite Digi24, insa fostul ministru al Muncii a luat cuvantul si a dezmintit categoric.

14:30 - Alti trei parlamentari PSD ar urma sa demisioneze din partid si sa plece la ProRomania, informeaza surse citate de Realitatea TV. Deocamdata se sctie ca unul ar fi din Botosani, iar un altul dintr-un judet din Ardeal, informeaza sursele citate.

14:12 - Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a respins prin vot cererile de revocare din functiile de conducere ale camerei depuse de opozitie pe numele lui Liviu Dragnea, Florin Iordache si Eugen Nicolicea.

Si in sedinta comitetului liderilor de grup a fost respinsa solicitarea lui Dan Barna de a se supune la vot cererea de revocare.

"S-a refuzat sa fie supusa la vot o solicitare a unui lider, regulamentara. S-au ridicat si au plecat din sala", a declarat Dan Barna la Digi24.

14:05 - Darius Valcov, Tudorel Toader si Toni Grebla participa si ei la sedinta CEx, informeaza Realitatea TV.

Reamintim ca de numele ultimilor doi se leaga posibilitatea de a exista o ordonanta pentru amnistie si gratiere.

Darius Valcov, consilier al premierului, a venit la sedinta impreuna cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, in conditiile in care se discuta despre buget.

14:00 - Sedinta a inceput, fara ca liderii PSD sa faca declaratii, informeaza Realitatea TV. Liviu Dragnea a venit la sedinta impreuna cu Viorica Dancila, Mihai Fifor si Serban Valeca.

13:30 - Senatorul Adrian Tutuianu, exclus din PSD, intentioneza sa faca un nou grup parlamentar la Senat, alaturi de alti 6 colegi independenti, informeaza Realitatea TV.

Lucian Stanciu Viziteu (USR) spune ca asta ar insemna si un grup propriu la Camera Deputatilor, ceea ce i-ar crea mari probleme lui Liviu Dragnea.

13:20 - In sedinta Biroului Permanent, reprezentantii Opozitiei cer din nou revocarea lui Liviu Dragnea, in caz contrar ameninta ca vor boicota sedinta de plen care incepe la ora 16:00, relateaza Digi24.

12:30 - Pe langa liderii de filiale judetene, la sedinta au fost chemati si toti parlamentarii. Conducerea PSD vrea sa se asigure ca se poate bizui pe voturile tuturor, in special in Camera Deputatilor, unde majoritatea PSD-ALDE este foarte fragila.

De ce era nevoie de o noua sedinta a CEx

La ultima sedinta a CEx al PSD a fost invitat, in premiera, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a fost intrebat despre situatia incerta a ministrilor refuzati de presedintele Iohannis.