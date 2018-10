Un nou scandal în sănătate: Medicii din centrele de permanenţă nu au primit banii pentru gărzi

Numărul unu mondial în tenisul feminin, Simona Halep, a anunţat, marţi, în reţelele de socializare, că suferă de hernie de disc, fapt care pune sub semnul întrebării participarea sa la Turneul Campioanelor. ''Bună tuturor. Doream să vă ofer un rapid update. Am făcut RMN la spate şi am afl ...