Un obiect care i-a apartinut printesei Sissi a fost expus la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

Steagul printesei Sissi, imparateasa a Austriei si regina a Ungariei, a fost expus, luni, la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) din Cluj-Napoca, piesa datand din anul 1900.

Potrivit unui comunicat al MNIT transmis, luni, steagul printesei Sissi a fost prezentat cu ocazia implinirii a 120 de ani de la moartea acesteia. "Luni se implinesc 120 de ani de la moartea Elisabetei de Wittelsbach (1837-1898), numita si printesa Sissi, imparateasa a Austriei (sotia imparatului Franz Joseph I) si regina a Ungariei, in urma asasinarii ei de catre un anarhist italian, la Geneva. Cu aceasta ocazie, MNIT prezinta in aceasta luna o piesa muzeala de exceptie, de mare valoare artistica si istorica, Steagul Elisabeta, confectionat la comanda Societatii Carpatine Ardelene din Cluj, in anul 1900. Steagul a fost terminat in vara anului 1900, dar expunerea sa publica a avut loc doar in 12 octombrie 1902. Acesta ilustreaza cultul dedicat imparatesei Elisabeta de catre maghiarii din Cluj, dupa 1898, anul mortii acesteia", se arata in comunicat.

Reprezentantii muzeului clujean au precizat ca steagul printesei Sissi a fost confectionat din matase groasa, de culoare alba, si avea ambele laturi presarate cu motive decorative tipice broderiei domnesti maghiare. "Intalnim motive vegetale (vrejuri, carcei, frunze dintate) si florale (lalele, garoafe, bujori) brodate, in culori vii si multiple, cu fire de matase si fire metalice, de aur si de argint. Pe una din laturi, intr-un medalion central, este reprezentat bustul imparatesei, executat printr-o broderie atat de fina si densa incat toata imaginea da impresia unei litografii sau a unei fotografii aplicate ulterior. Elisabeta poarta o rochie simpla, in nuante de gri, gri-maroniu, maro-roscat si negru. Culorile inchise sunt sortite sa evidentieze sobrietatea imparatesei, aceasta imagine fiind accentuata si de coafura simpla a acesteia (mai multe impletituri prinse in coc), precum si de crucea pe care o poarta la gat. Chenarul medalionului central este constituit din lalele brodate", se mai arata in comunicat.

Pe cealalta latura a steagului sunt redate stema Ungariei, initialele Societatii Ardelene Carpatine - E.K.E., locul: Kolozsvár (Cluj-Napoca - n.a.) si anul infiintarii acesteia: 1891, precum si doua flori de colt, simbolul asociatiei. "Stema a fost realizata din matase, decupata ulterior si cusuta in centrul steagului (la fel ca si initialele Societatii si cifrele anului), iar cele doua flori de colt au fost brodate cu fir de argint", se subliniaza in comunicatul MNIT. La Cluj-Napoca, in amintirea printesei Sissi a fost ridicata o statuie, s-a construit un pod peste Somes si un spatiu de agrement si promenada, au fost amplasate placi comemorative, s-au plantat arbori.